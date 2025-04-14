من Ghibli لـ Muppet.. ترند ChatGPT الجديد هيغير شكل صورك

في خضم موجة الصور المنتشرة مؤخرا المولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة بأسلوب Ghibli، اتجه أحد المستخدمين إلى نحو غير تقليدي لتحويل صورته إلى شخصية من عالم الدمي الشهير Muppet.

وبحسب ما ذكره موقع “androidauthority”، فقد قام هذا الشخص باستخدام أداة توليد الصور نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT-4O، والتي ساعدته على إنشاء صورة كارتونية تحاكي النمط المميز لشخصيات Muppet.

بدأت التجربة، بعد تحميل المستخدم صورته، طلب من شات جي بي تي قائلا: حول الصورة إلى Turn Me to Muppet”، وتلقى صورة تحمل ملامح شخصية جديدة على شكل أحد عرائس Muppet، التي يطلق عليها اسم “Muppet Matt".

الصورة المحول لـ Muppet Matt

وفي وقت لاحق، اجتذبت التجربة اهتماما من الكثيرين، الذين رأوا أنها مزيج من المرح والمتعة، خاصة بالنظر إلى القدرات المتزايدة لأدوات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور وتوليد المحتوى البصري المستوحى من الأنماط الثقافية الشهيرة.

كيفية تحويل صورتك إلى شخصيات Muppet باستخدام شات جي بي تي

1. قم بتحميل صورة واضحة لنفسك على إصدار شات جي بي تي ChatGPT-4O حيث تتوفر ميزة توليد الصور.

2. اكتب أمر بسيط لتحويل صورتك، مثل "Turn Me to Muppet" أو "ارسم لي نسخة دمية".

3. بعد ظهور الصورة المعدلة، يمكنك طلب تعديلات أخرى : مثل "أضف ابتسامة كبيرة".

4. كرر التجربة مع صور مختلفة لاختبار مدى اتساق شخصية Muppet من صورة إلى أخرى.

كيفية تحويل صورتك إلى شخصيات Muppet باستخدام شات جي بي تي

كيفية إنشاء صور بأسلوب Ghibli باستخدام ChatGPT

شهدت الصور المولد بأسلوب Ghibli انتشارا واسعا خلال الأيام الماضية، حيث ظهر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي باستخدام تلك الميزة، وبدأوا في تغيير وتحويل صورهم إلى رسومات الأنمي بألوانها الجذابة باستخدام أسلوب جيبلي.

ولتحويل الصور العادية إلى شخصية كرتونية أو أنمي مميزة إليك الطريقة:

1. لإنشاء صور بأسلوب Ghibli افتح منصة شات جي بي تي من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف.

2. اختر نموذج GPT-4.5 المتاح لجميع المشتركين في Chat GPT Plus.

3. قم برفع الصورة التي تريد التعديل عليها، ثم أكتب التعديلات التي تريدها بشكل دقيق، مع إضافة عبارة “حولها بأسلوب Studio Ghibli”.

4. خلال ثوان قليلة سيتم إنشاء الصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي بعد تحويلها لأسلوب Ghibli.