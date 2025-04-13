قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف وأمطار غزيرة تضرب شوارع الغربية .. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
ذكرى دخول المسيح للقدس..احتفالات أحد السعف داخل الكنائس الأرثوذكسية .. صور
كنائس وأديرة أسوان تحتفل بأحد الشعانين.. شاهد
دعاء لكشف الهم والغم.. مكتوب ومجرب
شاهد| مرسيدس جي كلاس 2025 .. إليك المواصفات والسعر
حماس: نتعامل بمسؤولية عالية مع أي مقترح لإنهاء الحرب
حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأهلي بنهائى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة
انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن
ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة إلى 30 شهيدا
الوطنية للصحافة: غداً صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال شهر مارس ٢٠٢٥
وزير الشئون النيابية: التعاون بين الحكومة والبرلمان «ضرورة» لتحقيق الأداء المالي الأمثل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متى يكون اختيار نظام البكالوريا هو الأنسب للطالب؟ .. خبير تربوي يوضح

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أنه يمكن لطالب الشهادة الاعدادية اختيار الدراسة بنظام البكالوريا في التعليم الثانوي في حال توافر بعض الشروط مثل :

  • اذا كان الطالب لديه ميل إلى الدراسات التجارية رغم أنه التحق بالثانوي العام (مسار الأعمال) وذاك بدراسة مقررات متخصصة بها فقط العلوم الادارية والتجارية
  • اذا كان الطالب لديه ميل إلى دراسة اللغات الثانية(من خلال مسار الاداب والفنون) لأنها تدخل في المجموع رغم أنها اختيارية
  • اذا كان الطالب يعاني من أمراض مزمنة قد تعوقه عن الذهاب إلى المدرسة أو الامتحانات في أي وقت (في الثانوية العامة قد تضيع عليه الفرصة الواحدة بينما تتعدد تلك الفرص في البكالوريا)
  • اذا كان الطالب لا يميل إلى دراسة اللغات (سواء العربية أو الأجنبية) حيث يتم تدريسها في الصف الثاني فقط
  • اذا كان الطالب يرغب في الالتحاق بالكليات التي بها أقسام علم النفس أو الفلسفة أو علم الاجتماع
  • اذا كان الطالب يرغب في أن يجمع بين كليات أكثر من قطاع ( مثل كليات القطاع الطبي وكليات القطاع الهندسي) من خلال دراسة مقررات أكثر من مسار
  • اذا كان الطالب كسولا ومنخفص الدافعية للتعلم.

كما اكد الدكتور تامر شوقي ان هناك مميزات لنظام البكالوريا تتمثل في  :
 

  • قلة عدد المقررات (٤ مقررات في السنة الثانية، ٣ مقررات في السنة الثالثة)
  • تعدد فرص دخول الامتحانآت(٤ فرص في كل سنة)
  • ارتفاع المجموع الكلي  للدرجات في البكالوريا(٧٠٠) درجة، مقارنة ب ٣٢٠ درجة فقط في الثانوية العامة
  • تساوي درجات جميع كل المقررات في البكالوريا(١٠٠ درجة لكل مادة ) مما يجعل الطالب لديه حافز لمذاكرة كل المقررات بشكل متساو، بينما لا تتساوى درجات جميع المقررات في الثانوية العامة إذ تتراوح بين ٨٠ درجة في اللغة العربية ، و٦٠ درجة في باقي المقررات
  • تعدد المسارات في البكالوريا لتصل إلى أربعة مسارات مما يتيح الحرية الأكبر للطالب للاختيار بينها

     
  • إمكانية جمع الطالب بين أكثر من مسار
  • تعدد فرص دخول الطالب الامتحانآت لتحسين مجموعه بينما في الثانوية العامة يحصل الطالب على ٥٠% فقط من درجة كل مادة في حالة إعادتها
  • توزيع المقررات على عامين يقلل الضغط النفسي على الطالب

وحذر الدكتور تامر شوقي من عدة محاذير تخص نظام البكالوريا تتمثل في ؛

  •  امتدادها على مدار عامين قد يسبب مزيدا من الضغوط النفسية على الطالب واستنفاده ماديا في الدروس الخصوصية
  • على الرغم من إمكانية جمع الطالب بين  أكثر من مسار الا أن ذلك يستهلك منه عدد سنوات اكبر في المرحلة الثانوية تصل  الى أربع سنوات أو أكثر
  • عدم وجود أي ضمانة لحصول الطالب على درجات أعلى مع تعدد فرص التحسين فقد يحصل في المحاولة الأولى على أعلى درجة ويحصل في المحاولات التالية على درجات أقل مما يعني بذله الجهد والمال في التحسين بلا  جدوى
  •  وجود مواد جديدة خاصة في مسار  إدارة الأعمال يجعل من الصعب على الطالب إيجاد معلمين مهرة فيها أو كتب عالية الكفاءة
  • وجود مواد ذات مستوى متقدم في جميع المسارات قد لا يكون الطالب قد تلقى المستويات الأساسية منها سيشكل له صعوبة في فهمها
  • التكلفة المادية لكل محاولة من محاولات التحسين
البكالوريا الاعدادية الشهادة الاعدادية التعليم الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

مشغولات ذهبية

متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

ترشيحاتنا

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس.. فينيسيوس وبيلينجهام على الدكة

بيسيرو

أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود.. وموقف زيزو من المباراة

الجفالي

بعد إصابة عضلية طويلة.. أحمد الجفالي يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

بالصور

بالأحمر الناري.. شيرين رضا تثير الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.

هل عادت له؟.. نادين نجيم تظهر مع طليقها ووالد أبنائها

نادين نجيم مع طليقها وأبنائها
نادين نجيم مع طليقها وأبنائها
نادين نجيم مع طليقها وأبنائها

وصفة لعمل قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير

وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.

فيديو

جمال سليمان - رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان أضاف الكثير في مسلسل «أهل الخطايا»

نادين نجيم مع طليقها وأبنائها

هل عادت له؟.. نادين نجيم تظهر مع طليقها ووالد أبنائها

المتهم

ضبط قائد دراجة نارية قام بحركات استعراضية في الدقهلية بعد تداول فيديو له

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد