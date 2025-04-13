وزير الرياضة يبحث تفعيل الرقمنة المالية والإدارية بمراكز الشباب

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بممثلي شركتي AB AVANTAGE لتطوير البرمجيات، وشركة Geidea للتكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية ، لمناقشة مشروع النظام الرقمى المتكامل للعمليات الادارية والمالية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية .

يأتي ذلك في اطار خطة الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب وحوكمتها وامتثالها للمعايير العالمية ، وفي ضوء تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور ، بما يتماشي مع مبادرات الشراكة بين القطاعين التي يدعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول الاجتماع استعراض الهدف من مشروع "EZYXS "والذي سيسهم في تقديم حل رقمي شامل لادارة 4500 مركز شباب في جميع انحاء مصر، وتحقيق التحول الرقمي الكامل لهذة المراكز من خلال نظام متكامل يسهل العلميات الادارية والمالية والحجوزات.

اشار وزير الشباب والرياضة أن المشروع سيساعد على تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءه وزيادة الربحية للمراكز الشبابية بالاضافة الي تعزيز قيمة الاصول .

كما اوضح الدكتور أشرف صبحي ان المشروع سيوفر نظاما إداريا داخليا متكاملا يدير جميع الجوانب الادارية والمالية لمراكز الشباب، مما يتيح للمسؤوليين إدارة الموارد البشرية وتتبع الانفاق والايرادات بسهولة، مما تسهيل العمل اليومي وزيادة الانتاجية .



اضاف وزير الشباب والرياضة ان مشروع EZYXS سيساعد مراكز الشباب علي الامتثال لمعايير الجودة العالمية (ISO) من خلال تنظيم العلمليات الداخلية وتحسين إدارة الجودة، مشيراً ان المشروع سيضمن معايير تشغيل عالية تعزز ثقة الشباب والمجتمع بالخدمات المقدمة .

لفت "صبحي " ان المشروع سيسهم في تسهيل عملية حجز الملاعب وزيادة معدلات الاستخدام في مراكز الشباب ، وتعزيز الكفاءة الادارية والمالية لمراكز الشباب من خلال رقمنة خدماتها ، وزيادة موارد مراكز الشباب والوزارة من خلال تحسين كفاءة استغلال البنية التحتية الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة المستخدمين مما يساهم في تعزيز قيمة اصول الوزارة والمراكز .