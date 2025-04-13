رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان أضاف الكثير في مسلسل «أهل الخطايا»

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل “أهل الخطايا”، للفنان جمال سليمان، بعد نجاحه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال رؤوف عبد العزيز، بندوة موقع “صدى البلد” الإخباري، إن فكرة مسلسل “أهل الخطايا” جاءت من كيفية وسوسة الشيطان للإنسان، والطرق التي يسلكها من أجل إغواء الإنسان للوقوع في الخطيئة.

وأضاف أنه فور استلامه فكرة المسلسل، استقر على الفنان جمال سليمان، ليكون بطلا للمسلسل لأنه سيضيف الكثير.

وأوضح رؤوف عبد العزيز، أنه حينما تحدث لـ جمال سليمان، جاء التحدي الثاني وتناقشا في كيفية تجسيد الشيطان في المسلسل، بشكل واقعي.

تكريم نجوم مسلسل أهل الخطايا

حل صناع مسلسل أهل الخطايا، ضيوفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمهم عن نجاح المسلسل الذي تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وحضر الندوة، كل من: الفنان جمال سليمان، والفنان محمد ثروت، والفنانة فرح الزاهد، والمخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف محمد عبد القوي، والمؤلف أحمد أنور.

وخلال الندوة، تحدث الفنان جمال سليمان عن كواليس مسلسل أهل الخطايا، والتحضير له، وتطرق لبدايته الفنية في سوريا، وتحديه لظروف واجهته في حياته الخاصة قبل الانطلاق للنجومية.

كما تحدث الفنان محمد ثروت، عن كواليس عمله بمسلسل أهل الخطايا، وخروجه خارج إطار الكوميديا، ولعب دور البخيل لأول مرة.

كما تحدثت الفنانة فرح الزاهد، عن كواليس دورها، وتقديم دور الشيطان المتجسد في هيئة فتاة جميلة، والصعوبات التي واجهتها في التصوير.

كما تحدث المخرج رؤوف عبد العزيز، عن التحضير للمسلسل وتوظيف فنانين في إطار جديد عما قدموه في السابق، وكواليس مشاركة الطفلة لينا عبد القوي لأول مرة في التمثيل.

كما تطرق المؤلفان، محمد عبد القوي وأحمد أنور، للحديث عن كواليس كتابة مسلسل أهل الخطايا وربطه بقضايا واقعية حدثت في السابق.

وسوف يقوم صدى البلد، بنشر لقاءات ندوة مسلسل أهل الخطايا، عبر موقعنا الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تباعا.

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلى أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كل من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.