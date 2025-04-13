مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة تتابع إجراءات اعتماد مراكز الرعاية الأولية

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أكد رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة الدكتور حمودة الجزار، أهمية رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، مع ضرورة تدريب جميع العاملين على السياسات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عُقد بديوان عام المديرية لمتابعة سير إجراءات اعتماد مراكز الرعاية الأولية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).



وتم عرض- خلال الاجتماع - تقارير مديري المناطق الطبية بشأن جاهزية كل مركز لاستيفاء معايير الاعتماد مع التركيز على تحديد التحديات التي تواجه التنفيذ ووضع حلول عاجلة لها.



وشدد الجزار على تقديم كامل الدعم اللوچيستي للمراكز، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاعتماد المراكز.



حضر الاجتماع الدكتورة إيمان هارون وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور أحمد عبدالباسط مدير عام الشؤون الوقائية، والدكتور وائل عبدالعزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية إلى جانب عدد من قيادات المديرية ومديري المناطق الطبية.

