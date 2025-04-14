قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطباء البيت الأبيض يكشفون تفاصيل جديدة بشأن صحة ترامب
الغندور يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور مع يورتشيتش في تقرير مراقب المباراة
مستشار بالأمم المتحدة: رسوم ترامب تعكس حالة من الارتباك وعدم التخطيط
إسرائيل: قطاع غزة سيصبح أصغر وأكثر عزلة
هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟.. قرار نهائي من رابطة الأندية
كيف تعامل القانون مع شراء المستهلكين للسلع المستعملة؟
موعد صرف الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة لشهر ابريل
أوكرانيا تتوعد برد قاس بعد مقـ.تل 34 شخصا في هجوم روسي
سوتشي الروسي: الأهلي لم يرسل حتى الآن لنا موقفه من شراء يحيى عطية الله
قتـ.لها الزوج.. مباحث ثالث الإسماعيلية تكشف لغز تغيب زوجة شابة 4 أشهر
القندوسي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين
القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر مايو 2025  وموعد تطبيق الزيادة الجديدة التى اقرتها الحكومة  .

انتظمت عملية صرف معاشات  شهر ابريل 2025  قبل إجازة عيد الفطر من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والـ atm للمستحقين البالغ عددهم   11.5 مليون صاحب معاش  ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه .

وشهدت منافذ ماكينات الصراف الآلية وفورع بنك ناصر الاجتماعي تزاحم أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية .

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وضعت كافة الاجراءات اللازمة لصرف معاش شهر ابريل 2025  قبل حلول اجازة عيد الفطر المبارك  .


وأعلن  اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عن تبكير صرف المعاشات على ان يتم الصرف اعتبارا من  الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك

وأشار عوض إلي انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية  و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M  و المحافظ الإلكترونية و ذلك لما يقارب من  11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

معاشات موعد صرف المعاشات معاشات مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يقر مواعيد إجازة أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال

مديرية أمن الجيزة

3 قبلهم ماتوا بنفس الطريقة .. مفاجأة مثيرة في وفاة 3 أشقاء بالعياط

زيزو

فايق يكشف حقيقة رسائل الندم وعودة زيزو للزمالك

الاهلي وبيراميدز

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟.. قرار نهائي من رابطة الأندية

موجة حارة على الأبواب.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس حتى الجمعة

موجة حارة على الأبواب.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن درجات الحرارة حتى الجمعة

زيزو

الغندور يكشف عن اجتماع طارئ في الزمالك بسبب زيزو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته غدا

لاعبا المصري شرف و وهب ينضمان لمعسكر الشباب

ثنائي المصري ضمن معسكر منتخب الشباب

الأهلي

الأهلي يتجه لصرف النظر عن كوتيسا.. وضم ظهير أيسر محلي وبن رمضان في الصورة

فيديو

باسم سمرة

مفيش جزء تالت.. باسم سمرة يكشف كواليس مسلسل العتاولة

أحمد زكي

فقد بصره وكمل تمثيل.. مدير أعمال أحمد زكي يكشف عن مفاجأة للجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد