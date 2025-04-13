بعد تمديد عقده.. محمد صلاح يوجه طلبًا عاجلاً لـ إدارة ليفربول

تمنى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن يمدد زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، عقده مثلما فعل مع الريدز.

ومدد محمد صلاح - 32 عامًا - عقده مع ليفربول حتى صيف 2027.

وقاد فان دايك فريق ليفربول للفوز على وست هام يونايتد بعدما سجل هدف الفوز ليقود الريدز للانتصار بنتيجة 2-1، ضمن منافسات البريميرليج.

صلاح يتمنى بقاء فان دايك

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر شبكة “thisisanfield” البريطانية: "أنا سعيد لأننا نجحنا فى القيام بذلك مبكرًا قبل نهاية الموسم الحالى، وآمل أن يكون فيرجيل فان دايك هو التالي".

وأضاف: "أنا فقط آمل - أتمنى ذلك! انظر، يمكنه فعل ما يشاء، لكنني أتمنى رؤيته مجددًا العام المقبل".

يُذكر أن محمد صلاح قد ساهم في الهدف الأول في فوز ليفربول على وست هام.