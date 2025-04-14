تعرف على إيرادات فيلم رامي مالك The Amateur في عطلته الأسبوعية الأولى

حقق فيلم The Amateur إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر العالمي في عطلته الأسبوعية الأولى، وبلغت أرقامه أكثر من 32 مليون دولار.

بلغت الإيرادات الافتتاحية لفيلم The Amateur في أمريكا الشمالية 15 مليون دولار، بعدما وصلت تكلفة إنتاجه إلى 60 مليون دولار.

فيلم The Amateur يجسد فيه رامي مالك دور تشارلي هيلر، محلل شفرات في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد مقتل زوجته في هجوم إرهابي في لندن.

وعندما ترفض الوكالة اتخاذ إجراء، يقرر هيلر أخذ حقه بيده، مستخدمًا مهاراته الاستخباراتية لتعقب المسؤولين عن الجريمة.

يشارك في بطولة فيلم The Amateur كل من راشيل بروسناهان، كايتريونا بالف، لورنس فيشبورن، وجون بيرنثال.



الفيلم من إخراج جيمس هاوز، ويستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب روبرت ليتل، وتم تصويره في مواقع متعددة حول العالم، بما في ذلك لندن، باريس، وإسطنبول.



أعرب رامي مالك عن حماسه لهذا الدور في تصريحات له مؤخرا، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا في مسيرته الفنية نحو أدوار الحركة والإثارة.

كما أبدى رامي مالك سعادته بتقديم شخصية يمكن للجمهور التعاطف معها، خاصةً أنها تمثل الشخص العادي الذي يجد نفسه في ظروف استثنائية.