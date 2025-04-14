حبس عاطل لاتهامه بسرقة الدراجات النارية في الخليفة

قررت جهات التحقيق حبس عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بارتكاب الجرائم سرقة الدراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

