لهو الأطفال يشعل مشاجرة نارية في طما بسوهاج.. وإصابة 3 أشخاص

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من الأهالي، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، بينهم رجل وزوجته، بطلقات خرطوش وكدمات متفرقة بالجسم؛ أثر خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة:" الطرف الأول أشرف م. ع. م، 56 عامًا، عامل مصاب برش خرطوش بأصبع اليد اليمنى- زوجته نصره خ. ا. م، 45 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات في الوجه واليد اليمنى- نجلهم مصطفى، 25 عامًا، عامل".

وطرف الثاني:" منار ج. ا، 28 عامًا، ربة منزل مصابة برش خرطوش بأصبع اليد اليسرى- محمد ا. ك. ا، 45 عامًا، سائق شقيق زوج الأولى من الطرف الثاني- أمير ا. ك. ع، 25 عامًا، عامل عم الثانية من الطرف الثاني".

جميعهم يقيمون بذات الناحية بدائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثالث من الطرف الأول على السلاح المستخدم، وكذلك بحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح آخر تم استخدامه.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها باستخدام الأسلحة المضبوطة، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.