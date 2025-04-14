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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم

أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية بمستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي حيث انخفض الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، في خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 51.20 جنيه.

سعر البيع: 51.30 جنيه.

وسجل سعر الدولار الاسترالي  أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 31.65 جنيه.

سعر البيع: 32.31 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري الإثنين:

 سعر الشراء: 36.60 جنيه.

سعر البيع: 37.06 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 57.29 جنيه.

سعر البيع: 58.85 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري :

سعر الشراء: 66.39 جنيه.

سعر البيع: 67.43 جنيه. 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري :

 سعر الشراء: 61.94جنيه.

سعر البيع: 63.33 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الإثنين

 سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 6.98 جنيه.

سعر البيع: 7.03 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 35.40 جنيه.

سعر البيع: 36.10 جنيه.

شهدت أسعار العملات العربية تراجعا خلال مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الإثنين :

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري- اليوم :

سعر الشراء: 165.64 جنيه.

سعر البيع: 167.63 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 134.40 جنيه.

سعر البيع : 136.06جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 131.67 جنيه.

سعر البيع: 133.25 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء:71.63 جنيه.

سعر البيع: 72.45 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

سعر البيع: 13.96 جنيه.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري بسبب مواسم العمرة وموسم الحج:

سعر الشراء: 13.60 جنيه.

سعر البيع: 13.66 جنيه.

 سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 12.99 جنيه.

سعر البيع: 14.07 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية العملات العربية اليورو الدولار الريال السعودي

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