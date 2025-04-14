قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطباء البيت الأبيض يكشفون تفاصيل جديدة بشأن صحة ترامب
الغندور يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور مع يورتشيتش في تقرير مراقب المباراة
مستشار بالأمم المتحدة: رسوم ترامب تعكس حالة من الارتباك وعدم التخطيط
إسرائيل: قطاع غزة سيصبح أصغر وأكثر عزلة
هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟.. قرار نهائي من رابطة الأندية
كيف تعامل القانون مع شراء المستهلكين للسلع المستعملة؟
موعد صرف الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة لشهر ابريل
أوكرانيا تتوعد برد قاس بعد مقـ.تل 34 شخصا في هجوم روسي
سوتشي الروسي: الأهلي لم يرسل حتى الآن لنا موقفه من شراء يحيى عطية الله
قتـ.لها الزوج.. مباحث ثالث الإسماعيلية تكشف لغز تغيب زوجة شابة 4 أشهر
القندوسي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين
القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: إعلان خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة خلال العام الجاري

الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان
الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان
علياء فوزى

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، إن ستعلن خطة الاستثمار في منطقة وسط القاهرة هذا العام.

وأضاف مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، خلال ملتقي الاستثمار المصري السعودي، أن هناك فرص استثمار في القطاع العقاري المصري، والتي تضم مواقع متميزة سكنية وفندقية وخدمية ولوجستية في العديد من المواقع، ومن أهمها المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة وكورنيش النيل ووسط وشرق القاهرة.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إلى تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية.

 حضور واسع لمنتدى الاستثمار المصري السعودي

واستضافت الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، أمس الأحد، منتدى الاستثمار المصري السعودي،بحضور حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

حضر المنتدى، حسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.

وزير الإسكان الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة وسط القاهرة المستثمرين السعوديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يقر مواعيد إجازة أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال

مديرية أمن الجيزة

3 قبلهم ماتوا بنفس الطريقة .. مفاجأة مثيرة في وفاة 3 أشقاء بالعياط

زيزو

فايق يكشف حقيقة رسائل الندم وعودة زيزو للزمالك

الاهلي وبيراميدز

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟.. قرار نهائي من رابطة الأندية

موجة حارة على الأبواب.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس حتى الجمعة

موجة حارة على الأبواب.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن درجات الحرارة حتى الجمعة

زيزو

الغندور يكشف عن اجتماع طارئ في الزمالك بسبب زيزو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لحماية بياناتك.. واتساب تُطالب المستخدمين بالتحديث الفوري بسبب ثغرة خطيرة

مفاوضات واشنطن وطهران

طهران وواشنطن على طاولة واحدة.. محادثات بنّاءة تحت نيران المحافظين| قراءة

خلال اللقاء

رئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب في حوار لصدي البلد: قرار اختيار مدينة الإسماعيلية عاصمة بيوت الشباب العربية ليس وليد صدفة

فيديو

باسم سمرة

مفيش جزء تالت.. باسم سمرة يكشف كواليس مسلسل العتاولة

أحمد زكي

فقد بصره وكمل تمثيل.. مدير أعمال أحمد زكي يكشف عن مفاجأة للجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد