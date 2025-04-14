ردود فعل عنيفة بعد انتقاد نانا لـ سون وو من فرقة THE BOYZ

أثار مقطع فيديو متداول للنجم الكوري سون وو، عضو فرقة THE BOYZ، موجة من الانتقادات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر فيه وهو يُسقط سماعاته الخاصة دون أن يشكر حارس الأمن الذي التقطها له، الأمر الذي اعتبره البعض تصرفًا متعاليًا وغير لائق.



الممثلة الكورية نانا انضمت إلى موجة الانتقادات، حيث شاركت الفيديو وعلقت قائلة: “يبدو أنه يجب توبيخه"، وهو ما فتح بابًا واسعًا للجدل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لحديثها ورافض لطريقتها في الطرح.



من جهة، أشاد بعض المتابعين بصراحتها، إذ قال أحدهم: “لقد كانت شجاعة لأنها تحدثت بصراحة، أتمنى أن تكون بخير”. فيما عبّر آخر عن خيبة أمله في تصرف النجم قائلاً: “أنا أحب سون وو ولكن إذا كان هذا صحيحًا، فيجب عليه الاعتراف بذلك”.

في المقابل، واجهت نانا موجة من الانتقادات هي الأخرى، حيث اتهمها بعض جمهور سون وو بأنها تبحث عن الاهتمام على حساب الآخرين. وجاء في أحد التعليقات: “عادةً ما أكون من الجانب النسائي تمامًا، لكن هذا كان مجرد تعليق وقح منها، وقد تم توضيحه بواسطة سون وو”. وأضاف آخر: “كان ذلك وقحًا بعض الشيء، لكن ماذا قالت عن كيم سو هيون كونه متحرشًا بالأطفال؟ هل انتقدت صديقتها المقربة هيونا لزواجها من ذلك الرجل؟”.





الجدير بالذكر أن الجدل لا يزال مستمرًا عبر الإنترنت، وسط مطالب من بعض المتابعين بتوضيحات رسمية من كلا الطرفين، خاصة بعد أن تحوّل الموقف إلى قضية رأي عام داخل الوسط الفني الكوري



ماذا يحدث مع الفنانين في كوريا ؟

نفى النجم الكوري الجنوبي كيم سو هيون الاتهامات التي وجهتها له عائلة الممثلة الراحلة كيم ساي رون، والتي توفيت في فبراير الماضي في حادثة انتحار مفترضة.

وخلال مؤتمر صحفي مؤثر في سيول يوم الاثنين، بكى كيم (37 عامًا) أثناء حديثه، مؤكدًا: “لا يمكنني الاعتراف بشيء لم أفعله.”

تفاصيل الأزمة

تتمحور الاتهامات حول نقطتين رئيسيتين:

أن كيم سو هيون كان على علاقة مع كيم ساي رون منذ أن كانت تبلغ 15 عامًا، أي عندما كانت لا تزال قاصرًا. أن وكالته ضغطت عليها لسداد قرض كانت قد حصلت عليه منه.





