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سوتشي الروسي: الأهلي لم يرسل حتى الآن لنا موقفه من شراء يحيى عطية الله
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سوتشي الروسي: الأهلي لم يرسل حتى الآن لنا موقفه من شراء يحيى عطية الله

يحي عطية الله
يحي عطية الله
رباب الهواري

صرّح أندريه أورلوف، المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، بشأن مستقبل اللاعب المغربي يحيى عطية الله، والمعار حاليًا إلى النادي الأهلي، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور”، أوضح أورلوف أن إدارة ناديه لم تتلقَ حتى الآن أي رد رسمي من الأهلي بخصوص نية شراء اللاعب بشكل نهائي من عدمه.

 وقال: “حتى هذه اللحظة، لم يصلنا من الأهلي أي خطاب أو تواصل رسمي يوضح موقفهم من تفعيل بند الشراء في عقد إعارة يحيى عطية الله”.


وأضاف المدير الرياضي لسوتشي: “اللاعب مستمر مع الأهلي على الأقل حتى نهاية مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، ونحن بانتظار ما سيقرره النادي المصري بشأن مستقبله”.

وحول وجود عروض أخرى أو اهتمام خارجي باللاعب، نفى أورلوف وجود أي مفاوضات أو اتصالات رسمية أو غير رسمية من أندية مغربية أو غيرها بخصوص التعاقد مع عطية الله، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي عرض لشراء اللاعب من أي جهة حتى الآن.

واختتم أورلوف تصريحاته قائلاً: “إذا لم يُفعّل الأهلي بند الشراء، فعودة عطية الله إلى صفوف سوتشي ستكون إضافة قوية للفريق. هو لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات مميزة، ونحن بالطبع سنتابع حالته الصحية عن كثب للاطمئنان على إصابته الأخيرة وتحديد مدى جاهزيته للعودة إلى الملاعب”.


 

يُذكر أن يحيى عطية الله انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من نادي سوتشي الروسي، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات قبل تعرضه للإصابة مؤخرًا


 

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