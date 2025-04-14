رامز جلال يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد تصدره الأكثر مشاهد

وجه الفنان رامز جلال رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلانه إحصائية عن أكثر الأعمال الفنية والبرامج مشاهدة ومتابعة في السعودية.

وكتب رامز جلال عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”: “الحمد لله من قبل ومن بعد، سعيد جدا أن اسمي يبقى في لوحة الشرف دي، ربنا ما يحرمنا منك يا أبوناصر يا غالي”.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن ملامح المرحلة المقبلة في قطاعي السينما والتلفزيون، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية على مستوى الإنتاج وجودة المحتوى، وذلك من خلال دعم مباشر من الهيئة وموسم الرياض واستوديوهات “BIG TIME” وصندوق “BIG TIME” للأفلام.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنه تلقى إحصائية حديثة حول نسب المتابعة والمشاهدة للفنانين في السينما والتلفزيون داخل المملكة خلال الأشهر الستة الأخيرة، كشفت عن تصدّر الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد لقائمة الأعلى مشاهدة في السينما، بينما جاءت مي عمر إلى جانب هشام ماجد في صدارة المسلسلات.

واعتبر آل الشيخ، أن الفنان مصطفى غريب يعد "أعلى نجم صاعد" في المملكة مؤخرًا، كما أشار إلى أن مسلسل ٨٠ باكو" حقق مفاجأة في نسب المشاهدة، بعد الأعمال التي تم ذكرها.





