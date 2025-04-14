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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واشنطن تتعهد ببدء المرحلة الثانية إذا أفرجت حماس عن أكثر من 8 محتجزين

حماس
حماس
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، أعلن أن واشنطن تعهدت ببدء المرحلة الثانية إذا أفرجت حماس عن أكثر من 8 محتجزين.

وهناك تقديرات تشير إلى تقدم في موقف حماس بشأن الإفراج عن 9 إلى 10 محتجزين، وأن رئيس جهاز الشاباك رونين بار ينوي الاستقالة من منصبه خلال الأسابيع المقبلة.

واقتحم عدد من المستوطنين كبير  باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وخلال الاقتحام قام عدد من المستوطنين بتأدية رقصات استفزازية عند باب الأسباط في المسجد الأقصى.


واقتحم نحو 300 مستوطن المسجد الأقصى منذ صباح اليوم في انتظار من الاحتلال لاقتحام المزيد من المستوطنين خلال فترة اليوم.

وجرى انتشار قوات الاحتلال بمنطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم تمهيدا لاقتحام عشرات المستوطنين.


 

القاهرة الإخبارية حماس واشنطن رئيس جهاز الشاباك

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