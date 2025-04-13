حماس: نتعامل بمسؤولية عالية مع أي مقترح لإنهاء الحرب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس" أنها تتعامل بمسؤولية عالية وإيجابية مع أي مقترح جديد على قاعدة إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.





وأدانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، قصف الطيران الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في مدينة غزة، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب".

وقالت الحركة في بيان لها: "قصف مستشفى المعمداني وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي، ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "هذه الجريمة الوحشية تؤكّد من جديد أننا أمام كيان إجرامي مارق على كل القوانين والأنظمة والأعراف الإنسانية، ويعمل بغطاء وتواطؤ أمريكي في ظل تعطيلٍ كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية".