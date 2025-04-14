يهتم قطاع واسع من المواطنين في مصر بمتابعة أسعار الذهب اليوم، باعتباره من أهم الأصول التي تمثل قيمة اقتصادية واستثمارية كبيرة، سواء للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية أموالهم، أو للشباب المقبلين على الزواج والراغبين في شراء الشبكة.

سعر الذهب في مصر

لم يعد الذهب يقتصر فقط على كونه وسيلة للزينة، بل أصبح أحد الأدوات الأساسية للادخار والحفاظ على القيمة، خاصة مع تزايد التقلبات في الأسواق المالية العالمية وتغيرات أسعار العملات والفائدة.

ويعد المعدن الأصفر من الأصول التي أثبتت قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل، ما يجعله محل اهتمام مستمر من قبل الأفراد والمستثمرين.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية



فيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في محلات الصاغة، دون احتساب المصنعية:

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

عيار 24: سجل 5320 جنيها للبيع، و5291 جنيها للشراء.

عيار 22: بلغ 4877 جنيها للبيع، و4850 جنيها للشراء.

عيار 21: وهو الأكثر تداولا في مصر، وصل إلى 4655 جنيها للبيع، و4630 جنيها للشراء.

عيار 18: سجل 3990 جنيها للبيع، و3969 جنيها للشراء.

عيار 14: بلغ سعره 3103 جنيهات للبيع، و3087 جنيها للشراء.

عيار 12: وصل إلى 2660 جنيها للبيع، و2646 جنيها للشراء.

سعر الأونصة: بلغ 165471 جنيها للبيع، و164582 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: سجل 37240 جنيها للبيع، و37040 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: بلغت 3234.05 دولارا.



سعر الجنيه الذهب

يحتل الجنيه الذهب مكانة خاصة في السوق المصري كونه من أكثر أشكال الذهب تداولا.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعد خيارا مثاليا للادخار السريع بفضل سهولة بيعه وشرائه دون خسائر كبيرة في المصنعية، بعكس المشغولات الذهبية.

أشهر عيارات الذهب المتداولة في مصر

يختلف سعر الذهب حسب نوع العيار، والذي يحدد بناء على نسبة الذهب النقي، وأبرزها:

عيار 24: يحتوي على 99.99% من الذهب النقي، ويستخدم في السبائك.

عيار 21: الأكثر شيوعا في السوق المصري، بنسبة نقاء 87.5%.

عيار 18: يحتوي على 75% من الذهب، ويستخدم بكثرة في المجوهرات الحديثة لتماسكه ومتانته.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرا مستمرا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية حول العالم.

سعر صرف الدولار: نظرا لاعتماد مصر على استيراد الذهب، فإن أي تغير في قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس مباشرة على السعر المحلي.

الطلب المحلي: تزداد أسعار الذهب خلال مواسم الزواج والأعياد نتيجة زيادة الإقبال على الشراء.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن الذهب سيظل محتفظا بجاذبيته كأداة استثمارية آمنة، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عالميا.

وينصح الأفراد بمتابعة السوق وتحليل المؤشرات قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

الذهب الملاذ آمن في أوقات الأزمات

في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة والتضخم العالمي، يظل الذهب الخيار الأمثل لحماية المدخرات وتقليل المخاطر.

ولهذا يحرص الملايين من المصريين يوميا على متابعة أسعار الذهب في مصر لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة تساعدهم في مواجهة تقلبات السوق والحفاظ على قيمة أموالهم.