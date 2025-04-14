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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالية الأوقاف لتكريم مدير المديرية لبلوغه السن القانوني للمعاش بدمياط

دمياط
دمياط
زينب الزغبي

أناب  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اللواء عبد الله عاشور ، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، لحضور الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف لتكريم الشيخ محمد سلامة، مدير المديرية، بمناسبة بلوغه السن القانوني للمعاش بدار مناسبات مسجد البحر بدمياط

جاء ذلك بحضور  أحمد البلشى عضو مجلش الشيوخ وقيادات الدعوة بالمديرية ولفيف من  الأئمة والعاملين بأوقاف دمياط ولفيف من القيادات الشعبية.

فيما وقد نقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ دمياط و أعرب عن تقديره للدور المتميز الذي قام به الشيخ محمد سلامه طوال فترة خدمته، وجهوده في خدمة الدعوة ونشر القيم الدينية السامية، متمنياً له دوام الصحة والتوفيق في حياته القادمة.

من جانبه، توجه مدير المديرية بالشكر لجميع الحاضرين مؤكدا بأن ذلك التكريم وساماً على صدره، معرباً عن امتنانه لهذا التكريم الذي يعكس روح التقدير والوفاء داخل مؤسسات الدولة.

دمياط محافظة دمياط اوقاف دمياط تكريم

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