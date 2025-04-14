برلماني: زيارة الرئيس السيسي لقطر خطوة ثابتة تؤكد عودة مصر لقيادة الإقليم

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر تمثل تحركًا سياسيًا يحمل رسائل دقيقة تتجاوز العلاقات الثنائية، وتؤكد استعادة مصر لدورها المركزي في ضبط توازنات المنطقة.

وأضافت أن الزيارة جاءت في لحظة إقليمية حساسة، مما يُبرز إدراك القيادة المصرية لطبيعة المرحلة وتحدياتها، ويكشف عن قدرة الدولة على إدارة علاقاتها الخارجية بسياسة مبنية على الثبات والاتزان، لا الانفعال. وأشارت إلى أن النقاشات التي دارت خلال اللقاءات بين الجانبين تؤكد أن مصر تتحرك على أرضية من الثقة والخبرة السياسية العميقة.

وأوضحت محروس أن القاهرة تتعامل مع أمن الخليج باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وأن التنسيق مع الدوحة يفتح المجال أمام تعاون عربي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية المتسارعة.

وأكدت أن مصر تطرح اليوم نموذجًا جديدًا في العلاقات العربية، يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة، بعيدًا عن محاور الاستقطاب والصراعات التقليدية.

واختتمت محروس تصريحها بالتشديد على أن زيارة الرئيس إلى قطر ليست لحظة سياسية عابرة، بل جزء من تحرك أوسع يعيد لمصر موقعها كصانع قرار إقليمي، بثبات وبُعد نظر، يفرض حضوره دون صخب، ويؤثر دون مواجهة.