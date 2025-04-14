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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب الجن العاشق .. تعليق صادم من مخرج المداح عن فتيات تربى القطط

أحمد سمير فرج
أحمد سمير فرج
أحمد إبراهيم

أثار المخرج أحمد سمير فرج حالة من الجدل الواسع بسبب تعليق له صادم عن الفتيات اللاتى يقمن بتربية القطط. 

وقال فرج : "إن الكثير من السيدات اللاتي يربين قططا، لم يقبلن على فكرة الزواج بسبب الجن العاشق. 

وأضاف أحمد سمير فرج فى تصريحات تلفزيونية: فكرة القطط في الصعيد إن الجن يقدر يلبسها أكتر من الكلاب وتحديدًا الجن العاشق، وهتلاقي البنات اللي بيربوا قطط كتير مبيتجوزوش، لأن غالبًا فيه جن عاشق في قطة من القطط مش هيدخل حد البيت.

مسلسل المداح 

من ناحية أخرى أشار حمادة هلال أن المختلف في مسلسل المداح، هو تواجد نجوم جدد في العمل بجانب نجوم العمل الاساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل في مسلسل المداح وتجسيد شخصية صابر، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له بطريقة خاصة لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية جادالله وشخصية المداح.

وأوضح حمادة هلال أن هناك نجوم أبدوا في تجسيد دور الشيطان خلال المسلسل، منهم؛ سهر الصايغ، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب.

وأكد حمادة هلال انه يعيش في صراعات داخلية مثل اي إنسان، لأن الإنسان خلق في كبد، لكنه راضي بكل شئ ويحمد ويشكر الله دائما.

وقال حمادة هلال، إن والدته هي بركته، فلم يتركها إلا عند دخولها القبر، وكام متعلقا بها، فهو يعتبرها في مقعد صدق، وكانت رفيقته الدائمة، ويتمنى استمرار بركتها عليه دائما، مشيرا أنه منذ صغره كان يحب أن يسير بجوار الحائط، فلا يهتم أو ينشغل بالانتقادات السلبية، فالنجاح هو التركيز في طريقة فقط وعدم الاهتمام بما يدور حوله.

حمادة هلال يعشق صوت شيرين 

وأشار أنه يعشق صوت المطربة شيرين، وأحمد سعد، ومصطفى حجاج، ويعشق محمد فوزي وعبدالحليم، وعدد كبير من قصائد أم كلثوم، موضحا أنه لا يستطيع الاستماع كثيرا لموسيقى للمهرجانات، كما انه يحب أغاني الراب ووويجز ومروان بابلو ومروان موسى وعفروتو.

واوضح انه يتمنى أن يجتمع في اعمال فنية مع كل الاجيال من الفنانين، ويكون سعيد باستخدام النجوم لأغانيه في اعمالهم.

وأكد حمادة هلال أنه كان هناك شيخ من الأزهر طوال تصوير المداح، فقد كان يخطئ في تلاوة آيات القرآن بسبب التشكيل، وقام بإعادة هذه المشاهد كثيرا.

وتابع أنه كان مشجعا للنادي الأهلي، وآخر جيل كان يتابعه هو جيل أبو تريكة، لكنه حاليا أصبح بعيدا عن تشجيع الكرة، مطالبا الجماهير بعدم الغضب من اللاعبين لأنهم مطالبين بالتزامات حياتية، والكرة احتراف.

وأكد حمادة أنه لم يشعر بالخوف وسط اجواء المداح، لانه دائما يقرأ القرآن، ويشعر بالقوة عند قراءة القرآن، وإذا قابل صابر المداح في الحقيقة، سيقول له أنا سبونج بوب.

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