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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حلمي يكشف عن اسم فيلم يتمنى أن يجمعه بـ منى زكي

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد حلمي ، عن الفيلم الذى يمكن أن يجمع بينه وبين زوجته منى زكي، وذلك على هامش تواجده فى مهرجان هوليوود العربى بلوس أنجلوس. 

وقال أحمد حلمي : إذا اجتمعت مع زوجتى منى زكي في فيلم سينمائي سيكون اسمه الحب كله، وأتمنى بالتأكيد وجود العمل المناسب لنجتمع.

وأضاف أحمد حلمي موجها نصيحة للشباب : نصيحي لكل الشباب لو حطوا في دماغهم أحلامهم وقالوا عايزين نبقى إيه وافتكروا أنهم بيعملوا حاجة ممكن تتأثر بيها هيوصلوا لأحلامهم.

مهرجان هوليوود للفيلم  العربي 

من ناحية أخرى ، شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم الفنان أحمد حلمي، بجائزة الإنجاز للسوبر ستار، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

ووجه "حلمي" ، خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة في الخارج، كما وجه الشكر أيضا للنجمة إلهام شاهين.

وعلق قائلا: "والله مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان".

وعلق على تكريمه قائلا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم في بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيا التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ 100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصري بتكرم في أمريكا".

وكان في استقبال "حلمي" كل من مايكل باخوم، مدير المهرجان، وإبرام ميخائيل، المدير الفني للمهرجان، ومارلين سليمان، المدير الاستراتيجي للمهرجان، بالإضافة للنجمة إلهام شاهين، رئيسة لجنة التحكيم، والسيناريست هيثم دبور، مؤلف فيلم "ضي"، الذي عرض خلال حفل الافتتاح والذي يشارك أحمد حلمي، في بطولته من خلال ظهور خاص، هذا بجانب أيضا حضور مجموعة من السينمائيين العرب المقيمين في أمريكا.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، من المقرر أن تستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري، وذلك ضمن الاحتفال بشهر التراث العربي، الذي يهدف إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام العرب ولتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

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