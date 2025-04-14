الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بواجبه في البلدات المنسحبة منها إسرائيل

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش صادر أسلحة وذخائر بالجنوب وقادر على حماية المواطنين،وفق ما ذكرت شبكة العربية.

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملًا في المناطق والقرى والبلدات التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تطبيقًا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة.

أوضح الرئيس اللبناني أن القوات المسلحة اللبنانية تواصل تنفيذ مهامها بفاعلية لحماية المواطنين اللبنانيين، وضمان الأمن في المناطق التي كانت تحت الاحتلال، مشيرًا إلى قدرة الجيش على فرض الاستقرار في هذه المناطق وحماية السكان المحليين.

وأضاف عون أن تطبيق القرار 1701 يعكس التزام لبنان بسيادة أراضيه، وأن الجيش اللبناني يتمتع بالقدرة اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المناطق الحدودية.

كما أكد أن الجيش اللبناني يواصل العمل بتنسيق كامل مع القوات الدولية المنتشرة في جنوب لبنان لضمان تنفيذ القرار الأممي بشكل كامل.