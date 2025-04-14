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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين بشأن هجوم سومي: لا نهاجم سوى أهدافا عسكرية أو ذات صلة بها

صاروخ روسي في سومي
صاروخ روسي في سومي
محمد على

قال الكرملين الروسي، ردا على سؤال يوم الاثنين بشأن هجوم على مدينة سومي في شمال أوكرانيا: إن روسيا تضرب فقط أهدافا عسكرية أو ذات صلة بالجيش بينما قالت أوكرانيا اليوم الأحد إن صاروخين باليستيين روسيين قتلا 34 شخصا وأصابا 117 آخرين في سومي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر الكرملين أن "سماح مستشار ألمانيا المقبل بإرسال صواريخ توروس لأوكرانيا سيؤدي للتصعيد والعديد من القادة الأوروبيين يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا".

وقال الكرملين: "محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية ومجدية إلى حد كبير  وناقشا قضايا معقدة للغاية  لكن لا نزال في بداية الطريق لإعادة بناء العلاقات مع أمريكا".

أردف الكرملين بأن فنلندا والسويد تجران البنية التحتية العسكرية للناتو إلى أراضيهما .

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