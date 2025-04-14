الكرملين بشأن هجوم سومي: لا نهاجم سوى أهدافا عسكرية أو ذات صلة بها

قال الكرملين الروسي، ردا على سؤال يوم الاثنين بشأن هجوم على مدينة سومي في شمال أوكرانيا: إن روسيا تضرب فقط أهدافا عسكرية أو ذات صلة بالجيش بينما قالت أوكرانيا اليوم الأحد إن صاروخين باليستيين روسيين قتلا 34 شخصا وأصابا 117 آخرين في سومي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر الكرملين أن "سماح مستشار ألمانيا المقبل بإرسال صواريخ توروس لأوكرانيا سيؤدي للتصعيد والعديد من القادة الأوروبيين يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا".

وقال الكرملين: "محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية ومجدية إلى حد كبير وناقشا قضايا معقدة للغاية لكن لا نزال في بداية الطريق لإعادة بناء العلاقات مع أمريكا".

أردف الكرملين بأن فنلندا والسويد تجران البنية التحتية العسكرية للناتو إلى أراضيهما .