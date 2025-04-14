ناصر ماهر يبرر سبب غضبه في جلسة رئيس الزمالك

عقد ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة عصر اليوم الاثنين مع حسين لبيب رئيس النادي، بحضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتحدث اللاعب مع رئيس النادي عن أسباب خلافه مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض، ما تسبب في استبعاده من مباراة حرس الحدود أمس في مسابقة الدوري.

وشهد الاجتماع توضيح من اللاعب لموقفه، خاصة وأنه يرغب في اللعب في مركزه والحصول على فرصة كاملة بعد عودته من الإصابة.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك قرر إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق مع توصية مجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقاته.