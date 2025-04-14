بعد تجديد عقده.. محمد صلاح يتألق بسيارة قيمتها 30 مليون جنيه| صور

خطف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الأنظار، عقب انتشار صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سيارة فارهة، عند مغادرته ملعب الأنفليد بعد انتهاء مباراة وست هام.

وظهر محمد صلاح بسيارة “ماكلارين 765LT Spider”، تنتمي لفئة السيارات «الكابريو» الرياضية، واقتصر إنتاجها على 765 نسخة فقط، ويبدأ سعرها حاليًا، بما يقارب الـ30 مليون جنيه مصري.

وأكد نادي ليفربول الإنجليزي بقاء نجمه المصري محمد صلاح ضمن صفوفه حتى عام 2027، بعد التوصل إلى اتفاق رسمي لتجديد عقده، في خطوة تعزز استقرار الفريق وتفتح الباب أمام "الفرعون المصري" لتحطيم مزيد من الأرقام القياسية.

محمد صلاح يقترب من تحقيق 4 إنجازات

تشير تقارير صحفية إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيتقاضي 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بما يعادل حوالي 32 مليون جنيه مصري، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

ووفقاً لما نشره موقع "يورو سبورت"، فإن تجديد عقد صلاح يضعه على مقربة من معادلة أو تجاوز 4 إنجازات تاريخية بارزة.

الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز

يملك صلاح في رصيده 184 هدفاً في البريميرليج، متساوياً مع النجم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أجويرو، ويحتاج هدفاً واحداً فقط لينفرد بلقب أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً في تاريخ المسابقة.