Centrum الرائد العالمي في الفيتامينات المتعددة يطرح مجموعته الجديدة للرجال والنساء في مصر

هاليون مصر تطلق نوعين مختلفين من الفيتامينات المتعددة Centrum" للرجال" وCentrum" للنساء" لتلبية الاحتياجات الغذائية للجنسين



أعلنت هاليون، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، عن زيادة عدد منتجاتها من المكملات الغذائية بإطلاق نوعين جديدين، Centrum" للرجال" وCentrum" للنساء"، المُصمّمين لتلبية الاحتياجات الغذائية الفريدة للجنسين.

حضر فعاليات حفل الإطلاق أكثر من 300 شخصية عامة، ما بين ممثلين عن الجهات الحكومية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والإعلام، والشركاء في مجال بيع التجزئة والتوزيع.

تعد Centrum العلامة التجارية الأولى دوليًا في مجال المكملات الغذائية، وقد تم طرحه في مصر قبل عامين. واليوم تعزز هاليون منتجها في مصر بشكل أكبر بإطلاق مجموعتها الجديدة، والتي تتميز بعناصر تغذية عالية الجودة ومصممة للرجال والنساء، بتركيبات معدة خصيصا لتلبية الاحتياجات الصحية المختلفة لكل منهم، حيث يحتوي Centrum للرجال على نسبة أعلى من فيتامينات ب والمغنيسيوم لدعم طاقة الجسم والعضلات.

بينما يحتوي Centrum للنساء على نسب أعلى من الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك لدعم الاحتياجات الغذائية للنساء للحصول على بشرة وشعر وأظافر صحية. كما يدعم كلا المنتجين مناعة الجسم والصحة العامة.



وبهذه المناسبة تقول ماري سيداروس، مديرة التسويق بشركة هاليون لشمال أفريقيا: " مع تزايد الاهتمام بإجراءات الصحة الوقائية والعناية الذاتية والتي نتج عنها إعادة تشكيل عادات المستهلكين في مصر، وحرصهم على صحتهم الغذائية وجودة حياتهم، يأتي Centrum ليلبي كل هذه المتطلبات. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية في المكملات الغذائية وفهمنا العميق للمستهلكين المصريين، نفخر بتقديم مجموعة من المكملات الغذائية المصممة خصيصا لدعم الأهداف الصحية اليومية".



ويقول آصف علوى، المدير العام لشركة هاليون بشمال أفريقيا: " يعد التزام هاليون بتعزيز الصحة اليومية بشكل أفضل لكل الإنسانية هو الدافع وراء طرح Centrum للرجال والنساء في مصر. بخبرة تزيد عن 40 عاما في مجال التغذية، نهدف إلى تمكين المستهلكين من خلال المعرفة والدعم والمنتجات حتى يديروا صحتهم وجودة حياتهم بشكل استباقي".

جدير بالذكر أن Centrumللرجال والسيدات متوفر حاليا في جميع الصيدليات بمصر.



عن هاليون:

تُعد هاليون )المدرجة في بورصتي لندن ونيويورك تحت الرمز: (HLN شركة عالمية رائدة في مجال صحة المستهلك، كما تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية اليومية بشكل أفضل بما يعود بالنفع على الإنسانية. تغطي منتجات هاليون خمس فئات رئيسية: صحة الفم والأسنان، تسكين الألم، صحة الجهاز التنفسي، صحة الجهاز الهضم، الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية. تقدم هاليون للمستهلكين في شمال إفريقيا علامات تجارية محبوبة، بما في ذلك: سنسوداين، فولتارين إمولجيل، بنادول، Centrum، أوتريفين. كل تلك المنتجات مبنية على أسس علمية موثوقة، ومبتكرة وفهم إنساني عميق. كما تلتزم هاليون بتمكين ملايين الأشخاص في شمال إفريقيا وحول العالم نحو ممارسات الرعاية الذاتية الفعالة .