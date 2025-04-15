برلماني: الشعب المصري يقدر ظروف وطنه.. فيديو

وجه مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى الشعب المصري الذي تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية.



وقال مكرم رضوان في حواره في برنامج " الخلاصة " المذاع على قناة " المحور "، :" الشعب المصري يقدر ظروف وطنه ويظهر معدنه الأصيل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ".



وتابع مكرم رضوان :" يجب العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يحقق الفائدة للمواطن ".



وفي سياق متصل، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحساب الختامى لموازنة 2023/2024، يتضمن أرقام إيجابية، مستشهدا بالأرقام التى تكشف ارتفاع حصيلة الإيرادات وزيادة حصيلة الضرائب.

وقال السلاب، إن تلك الأرقام تعد دليل على أننا نسير فى الطريق الصحيح، منذ البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، متابعا، بأن ذلك يعد أمرا إيجابيا فى ظل فى ظل التحديات التى مرت بها البلاد فى الفترة الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لدينا آمال كبيرة على قطاع الصناعة فى الفترة المقبلة، لنواصل السير فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أهمية التركيز على الصناعة لزيادة حجم الإنتاج المحلى.