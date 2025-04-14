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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر منسي يتصدر جدول هدافي الدوري المصري

ناصر منسي
ناصر منسي
كريم عاطف

واصل ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك، تألقه هذا الموسم بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في مرمى حرس الحدود، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف منسي في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحسم الفوز لصالح الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، بعد أن افتتح عبد الله السعيد التسجيل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة، محتلا المركز الثالث، ومقلصا الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى نقطتين فقط.

انفرد ناصر منسي بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، متساويا مع كل من إمام عاشور لاعب الأهلي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ليشتد الصراع على لقب الهداف مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف ناصر منسي:

1- ناصر منسي (الزمالك) – 9 أهداف

2- إمام عاشور (الأهلي) – 9 أهداف

3- أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 9 أهداف

4- محمد علي بن حمودة – 8 أهداف

5- عمرو ناصر – 7 أهداف

6- شادي حسين – 7 أهداف

7- صلاح محسن – 7 أهداف

8- مصطفى فتحي – 6 أهداف

9- محمود عبد الحفيظ – 6 أهداف

10- ياو أنور – 6 أهداف

الزمالك ناصر منسي حرس الحدود بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الأهلي هدافي الدوري المصري هدافي الدوري

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