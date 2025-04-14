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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الشريعي : محمد حمدي سيعود لإنبي بغض النظر عن موقف الزمالك

محمد حمدي
محمد حمدي
حسن العمدة

قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي إنه اتخذ قرارًا بإعادة محمد حمدي إلى صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

وأكد الشريعي خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إنه بغض النظر عن موقف الزمالك، محمد حمدي سيعود إلى نادي إنبي نهاية الموسم.

وأوضح الشريعي أن الجهاز الفني لإنبي بقيادة حمزة الجمل متمسك بعودة اللاعب إلى صفوف فريق إنبي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

محمد حمدي أيمن الشريعي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي نادي إنبي الزمالك

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