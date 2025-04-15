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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاجة بتفرحني.. تارا عماد تتحدث عن تشبييها بوالدتها

تارا عماد
تارا عماد
يارا أمين

عبرت الفنانة تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بتشبيهها بوالدتها.

ونشرت تارا صورة لها بعد قص شعرها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “من أول قصيت شعري وناس كتيرة أوي قالتلي إني شبه مامتي أكتر وأكتر، مش عارفة أوصفلكم دي حاجة بتفرحني قد إيه”.


 

فيلم the seven dogs


شارك المستشار تركي آل الشيخ صورًا من كواليس فيلم "The seven dogs"، للفنانة تارا عماد والتي تشارك في بطولته بجانب الفنانين أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وذلك بعد الانفجارات التي حدثت أثناء تصوير الفيلم.


ونشر تركي آل الشيخ الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلًا: “كواليس من فيلم”The seven dogs".

كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أعلن عن إلغاء فيلم The seven dogs بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، حيث شارك صورة من كواليس التصوير للنجم كريم عبدالعزيز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلًا: نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".


يُذكر أن فيلم «The Seven Dogs»، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين المصريين والعرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما «bad boys 3».

تارا عماد إنستجرام تركي آل الشيخ أحمد عز كريم عبدالعزيز الفيلم

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