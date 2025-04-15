موجز أخبار جنوب سيناء.. انطلاق بطولة دوري كابيتال للمدارس بشرم الشيخ.. عرض السيارات الرياضية لأول مرة في مصر

شهدت جنوب سيناء فعاليات واحداث عديدة أهمها انطلاق دوري كابيتال للمدارس، وكذلك سباق فيلاري وسط طبيعة شرم الشيخ الخلابة

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انطلقت فعاليات نهائيات دوري "كابيتال" للمدارس الرياضية بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2025، تحت شعار "الرياضة أمن قومي وأمل.. بالتنمية نبني الوطن"، بمشاركة 17 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية، في أجواء حماسية تجسد روح المنافسة والانتماء، وتؤكد أهمية الرياضة كأداة فاعلة في بناء شخصية الطالب المصري وتعزيز دوره في التنمية الوطنية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتنمية الإنسان المصري في جميع مراحله العمرية، من خلال الاستثمار في التعليم والرياضة كأحد أهم ركائز التنمية البشرية.

وتنظم البطولة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف مباشر من الإدارة المركزية لتطوير المناهج، بقيادة الدكتورة منى يحيى، مستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية.

وتُعد بطولة دوري "كابيتال" للمدارس الرياضية حدثًا استثنائيًا يُقام لأول مرة على مستوى الجمهورية، بهدف تطوير منظومة المدارس الرياضية التابعة للوزارة، ورفع كفاءتها، وإتاحة الفرصة للطلاب الموهوبين في الرياضة لإظهار قدراتهم في إطار تنافسي تربوي منظم، يسهم في تنمية القيم الأخلاقية والانضباط والروح الجماعية.

وتعكس البطولة حرص الوزارة على دمج الأنشطة الرياضية في العملية التعليمية، باعتبارها وسيلة مهمة لصقل شخصية الطالب، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على أن الرياضة ليست فقط وسيلة للترفيه، بل أداة لبناء جيل يتمتع بالصحة البدنية والنفسية، وقادر على الإبداع والتميز.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبطولة مشاركة واسعة من طلاب المدارس الرياضية من مختلف محافظات الجمهورية، حيث أُقيمت المنافسات المؤهلة في محافظتي بورسعيد والأقصر، بمشاركة فرق تمثل وجهي بحري وقبلي.

وأسفرت التصفيات عن تأهل 17 فريقًا يمثلون 17 محافظة، لخوض النهائيات في المدينة الشبابية بشرم الشيخ، وسط استعدادات تنظيمية عالية المستوى.

وشملت الفعاليات العديد من المسابقات والمباريات في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وسط أجواء من التفاعل والحماس بين الطلاب المشاركين، الذين قدموا عروضًا متميزة تعكس مستوى التدريب والاهتمام الذي حظيت به المدارس الرياضية مؤخرًا. كما تم تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية حول دور الرياضة في التنمية، وقيم القيادة والانضباط والعمل الجماعي.

ويُعد دوري "كابيتال" منصة رياضية وتربوية متكاملة تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلالها إلى إرساء نموذج جديد لتكامل العملية التعليمية مع الأنشطة البدنية، ضمن رؤية شاملة لتخريج طلاب يتمتعون بمهارات حياتية متوازنة، وقيم وطنية راسخة.

وأكدت الدكتورة منى يحيى أن البطولة تمثل بداية قوية لمسار جديد تهدف من خلاله الوزارة إلى تعزيز منظومة المدارس الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في البطولات المحلية والدولية، مشيرة إلى أن إقامة النهائيات في مدينة شرم الشيخ يعكس حرص الوزارة على تنظيم فعاليات لامنهجية متميزة في مختلف أنحاء الجمهورية، وإبراز صورة مصر الحضارية أمام المشاركين والزوار.

ومن المنتظر أن تختتم الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز، وسط احتفالية كبيرة تؤكد دعم الوزارة للطلاب الموهوبين في الرياضة، وتشجع على استمرارية تنظيم مثل هذه البطولات، التي تجمع بين المتعة الرياضية والتربية الوطنية، وتُرسخ مفهوم "الرياضة أسلوب حياة" في نفوس أبنائنا الطلاب

استضافت مدينة شرم الشيخ عرض السيارات الرياضية لأول مرة في مصر، والذي نظمته شركة فيراري العالمية بالتعاون مع وكيلها الحصري في مصر عز العرب

شهد الحدث حضوراً كبيراً، حيث تم عرض أكثر من 30 سيارة رياضية من أفخم و أندر الطرازات العالمية، مما أتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع أحدث ابتكارات عالم السيارات الفاخرة. وقد لاقى العرض متابعة جماهيرية ضخمة، حيث جذب متابعة ملايين محبي سياحة الرياضة ومحبي السيارات الرياضية والنادرة علي مختلف منصات الشركة العالمية.

وقد انعكس العمل الجماعى وتضافر جهود كافة الأجهزة بالمحافظة في التلاحم و تقديم روح الفريق الواحد الذى انعكس على نجاح هذه التجربة مما ساهم في تعزيز مكانة كوجهة سياحية عالمية للفعاليات الكبرى.

و عبّر محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، عن فخره بنجاح الحدث الذي يعكس رؤية المحافظة في جذب أنواع جديدة من السياحة، خاصة السياحة الرياضية والمعارض العالمية، مؤكداً أن هذا العرض المميز يفتح الأفق لاستضافة المزيد من الفعاليات الدولية في المستقبل.

وأشاد الحضور و المتابعون بتنظيم الحدث، حيث أتاح لهم فرصة استكشاف أفضل السيارات الرياضية في العالم، بينما استمتعوا بالأجواء الفريدة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، مع إقبال لافت من المهتمين بتجربة سياحة الرياضة والفعاليات ذات الطابع العالمي.

ويُعتبر هذا الحدث خطوة مهمة في استراتيجية محافظة جنوب سيناء لتوسيع آفاق السياحة وجذب الأنماط السياحية المتنوعة، بما يتماشى مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المدينة في جميع المجالات.