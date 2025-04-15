سفارة الصين بالأرجنتين ترد على اتهامات أمريكية: ننصح واشنطن بتعديل عقليتها

أعربت سفارة جمهورية الصين الشعبية في الأرجنتين عن استيائها من التصريحات الأخيرة الصادرة عن السفير الأمريكي في بوينس آيرس، مارك بييسنت، والتي اعتبرتها تشويهًا متعمدًا لسمعة الصين بسبب تعاونها المتزايد مع دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها الأرجنتين.

وأكدت السفارة الصينية في بيان شديد اللهجة، أن هذه التصريحات تعكس عقلية الهيمنة القديمة التي لا تزال تحكم السياسات الأمريكية تجاه العالم، داعية الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها والتوقف عن فرض الوصاية على الدول الأخرى أو التدخل في شؤونها الخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف البيان أن التعاون الصيني مع الدول الأخرى، بما فيها الأرجنتين، قائم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما جعله محل ترحيب واسع في المنطقة. واعتبرت السفارة أن محاولات الولايات المتحدة تشويه هذا التعاون لا تعبر إلا عن قلق متزايد من تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة لصالح شراكات أكثر توازنًا وندية.

واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على أن الصين ستواصل دعم علاقاتها مع الأرجنتين وكافة الدول التي تسعى إلى التنمية والاستقلال في قراراتها، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى الانخراط في علاقات دولية تقوم على التعددية والاحترام، بدلاً من المواجهة والتحريض الإعلامي.