طريقة عمل بطاطس الشيبسي في المنزل.. سر القرمشة والمذاق الرائع

طريقة عمل البطاطس الشيبسي، تعتبر البطاطس الشبسي من اهم الأصناف على السفرة فهي وجبة خفية بجانب الأطباق تناسب جميع الوجبات من فطار وغداء وعشاء، كما أنها محببة ومفضلة لدي الجميع كبار وصغار.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي

نستعرض لكم من خلال السطور التالية، طريقة عمل بطاطس الشيبسي في المنزل خطوة بخطوة، مع تقديم نصائح لضمان الحصول على أفضل النتائج، سواء كنت تفضلها مملحة أو بنكهة مميزة، للشيف هدي زعرب.

المكونات لعمل بطاطس الشيبسي

طريقة عمل بطاطس الشيبسي

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

زيت نباتي أو زيت الذرة

ملح حسب الرغبة

نكهات إضافية مثل البابريكا أو الزعتر أو الجبنة البودرة اختياري

طريقة عمل بطاطس الشيبسي

حضري البطاطس: تبدأ عملية تحضير البطاطس بغسلها جيدًا يمكنك اختيار تقشير البطاطس أو ترك القشرة حسب تفضيلك، لكن يُفضل إبقاؤها مع القشرة لأنها تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية.

قطعي البطاطس إلى شرائح رقيقة جدًا. للحصول على شرائح متساوية الحجم، يُفضل استخدام أداة تقطيع خاصة أو مبشرة الشيبسي

إنقعي البطاطس في الماء البارد، النقع في الماء البارد هو خطوة مهمة للغاية لضمان الحصول على شيبسي مقرمش.

ضعي شرائح البطاطس في وعاء عميق من الماء البارد واتركها لمدة 30 دقيقة على الأقل، يساعد التخلص من النشا الزائد في البطاطس على جعلها تبقي هشة ومقرمشة.

جفيفي البطاطس بعد النقع، يجب تصفية البطاطس من الماء ثم تجفيفها جيدًا باستخدام فوطة نظيفة أو مناديل ورقية.

سخني الزيت في مقلاة عميقة أو قدر، سخني كمية كافية من الزيت النباتي على نار متوسطة إلى عالية. تأكدي من أن الزيت يغطي البطاطس بالكامل أثناء القلي، لاختبار درجة حرارة الزيت، يمكن وضع شريحة بطاطس صغيرة فيه؛ إذا بدأت في الفوران على الفور، فإن الزيت جاهز.

أضيفي شرائح البطاطس إلى الزيت الساخن بشكل تدريجي على دفعات صغيرة، لتجنب تكدسها في المقلاة، تأكدي من تحريك الشرائح بلطف أثناء القلي لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، مما يساعد على تحمير الشرائح بشكل متساوي بعد حوالي 3-5 دقائق، ستبدأ البطاطس في التحول إلى اللون الذهبي المقرمش.

صفي البطاطس: بعد أن تصبح البطاطس ذهبية اللون ومقرمشة، ارفعي البطاطس من الزيت وضعيها فورًا على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

بعد أن تبرد قليلاً، يمكنك تتبيلها، كما يمكنك إضافة الملح على الفور لتحصل على طعم مالح، إذا كنت تفضل نكهات مختلفة، يمكن إضافة البابريكا، الشطة، الجبنة البودرة أو الزعتر حسب رغبتك. تأكد من خلط التوابل مع البطاطس بينما تكون لا تزال دافئة للحصول على أفضل تغطية للطعم..