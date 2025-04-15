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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الرجيم القاسي للأطفال خطر على النمو والصحة النفسية.. خبير تغذية يحذر

مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية
آية التيجي

مع انتشار السمنة بين الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة والمعلبات بشكل كبير، يلجأ بعض الآباء لدفع أبنائهم لاتباع أنظمة ريجيم قاسية، وهو ما يشكل خطورة على صحتهم.

مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية

وحذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، من فرض أنظمة "رجيم" قاسية على الأطفال بهدف إنقاص الوزن.

 وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هذا الأسلوب قد يسبب أضرارًا جسدية ونفسية على المدى البعيد.

وقال معتز القيعي، إن فكرة الرجيم للأطفال غير صحية إطلاقًا، لأن الطفل في مرحلة نمو يحتاج إلى كميات مناسبة من السعرات والطاقة لدعم تطور الجسم والعقل، وأي حرمان غذائي قد يؤثر سلبًا على هذا النمو.

إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية

آثار جانبية إتباع الأطفال لأنظمة رجيم قاسية

وأشار القيعي، إلى أن تطبيق أنظمة قاسية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية قد تعد خطيرة على صحة الاطفال، مثل:

ـ اضطرابات الأكل وضعف الثقة بالنفس

ـ حرمان الطفل من عناصر غذائية أساسية مثل الحديد والكالسيوم والبروتين

ـ بطء في النمو وتأخر في التطور الجسدي أو الذهني

ـ دخول الجسم في حالة "تخزين الدهون" بدلًا من حرقها، ما قد يسبب نتيجة عكسية.

إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسية


البديل الصحي؟ ليس "رجيمًا" بل نمط حياة متوازن

 

وأوضح معتز القيعي، أن الحل ليس في الرجيم، بل في "تنظيم الأكل" وتبني أسلوب حياة صحي.

 وتابع القيعي،: "نحن لا نعالج زيادة الوزن بالحرمان، بل بالتوازن؛ حيث يجب تقديم الطعام الصحي بطريقة جذابة ومحببة للأطفال، مع تقليل السكريات والمشروبات الغازية، وتنظيم مواعيد الأكل والنوم".

وأضاف القيعي إلى أن المفتاح الحقيقي هو إشراك الطفل في نشاط بدني ممتع، مع تشجيع الأسرة كلها على اتباع نفس الأسلوب، لأن الطفل يقتدي بعادات البيت قبل أي شيء آخر.

وأختتم القيعي، بالتأكيد على أهمية المتابعة مع مختصين في التغذية عند ملاحظة أي خلل في وزن الطفل، لضمان التعامل معه بطريقة علمية تحافظ على سلامته النفسية والجسدية.

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية
ريجيم الأطفال أنظمة ريجيم قاسية السمنة الوجبات السريعة إنقاص الوزن السعرات

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