ماذا يحدث عند تناول الكنتالوب يوميا

يعد الكنتالوب فاكهة صيفية لها طعم مميز

كما أنه من الفواكه الخفيفة التى تجعلك تشعر بقلة التوتر والإسترخاء لأنه يمد الجسم بالأكسجين وينظم ضربات القلب. وينظم نسبة السكر داخل الدم فـن تناول شريحة من الكنتالوب حلوة الطعم ومليئة بالسوائل تعيد الإنتعاش فى يومٍ حار..



حيث أن الكنتالوب مثل أى نوع من الشماميات تحتوى على كمية عالية من السوائل بما يقارب 90% من مكوناتها..

وذلك لا يعنى بأنها لا تحتوى على عناصر غذائية..

بالعكس فهى تحتوى على الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B، ومصدر جيد للمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور..

ويحتوى الكنتالوب على المركبات العضوية ومضادات الأكسدة وأيضاً قليل السعرات الحرارية والدهون.. البروتين.

** فوائد الكانتلوب

1. يقلل من الإصابة بالبرد وذلك لأنه يحتوى على فيتامين "ج".

2. الحماية من الإصابة بنوبات الربو وذلك بسبب المغذيات الموجودة فيه وأهمها البيتا كاروتين وفيتامين سى .

3. يعتبر الكنتالوب مصدراً ممتازاً لفيتامين "أ" لاحتوائه على كميات مركزة من البيتاكاروتين والذى يتحول إلى فيتامين "أ" بمجرد دخوله إلى الجسم .

4. يحتوى على فيتامين "ب3 " الذى يساعد على تحسين عملية الهضم.. وتحويل الطعام إلى طاقة.

5. يعزز قوة العظام النامية والأسنان واللثة والشعر فهو يحتوى على الكالسيوم والفسفور الضروريين لبناء العظام والأسنان والخلايا العصبية.

6. مضاد للتأكسد الذى يقلل من حدوث السرطان.

7. يساعد على نمو الطفل بالشكل الصحيح و كذلك نمو الجنين لكونه مصدرا جيداً لحمض الفوليك

8. يدعم نمو أنسجة الجلد نموا صحياً .. وذلك بالسيطرة على الصبغة الجينية اللازمة للحفاظ على النسيج الجلدى .. فـتناول الكنتالوب يومياً يحافظ على نضارة البشرة.. ويقلل من ظهور التجاعيد.

9. يساعد على إلتئام قرح المعدة والأمعاء.

10. يؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

11. مفيد فى حالات إنقاص الوزن.. ويحتوى على أملاح معدنية مهمة جدا للجسم.. ويحتوى على نسبة من السكر تساعد على تنشيط المخ والتركيز و يساعد على هدوء المزاج.. ويعوض ما نفقده من ماء فى الصيف.

12. كما يعمل على ضبط معدل ضغط الدم.. ومنع حدوث الجلطات.. لإحتوائه على البوتاسيوم.

