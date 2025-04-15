قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
هل يجوز أداء ركعتين فقط بنية تحية المسجد والسنة القبلية..علي جمعة يوضح
من الهاتف.. طريقة معرفة مخالفات المرور 2025
إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين
رئيس اركان جيش الاحتلال الاسبق يدعو لاعتقال نتنياهو ووقف الحرب في غزة
صلاة الفجر بعد الشروق.. 12 حقيقة ينبغي معرفتها إذا استيقظت الآن
ترامب يتهرب من تشديد العقوبات على روسيا ويتمسك بـ"إنجاز السيل الشمالي-2"
محاولة اغتيال فاشلة تهز درعا.. كيف نجا مسئول الأمن العام السوري من القتل ؟
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بطعن زميله داخل جامعة حلوان
غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين
هل قراءة سورة يس يوميا بدعة محرمة؟.. اغتنمها لـ5 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول الكنتالوب يوميا

الكنتالوب
الكنتالوب
ريهام قدري

يعد الكنتالوب  فاكهة صيفية  لها طعم مميز
كما أنه من الفواكه الخفيفة التى تجعلك تشعر بقلة التوتر والإسترخاء لأنه يمد الجسم بالأكسجين وينظم ضربات القلب. وينظم نسبة السكر داخل الدم  فـن تناول  شريحة من الكنتالوب حلوة الطعم ومليئة بالسوائل تعيد الإنتعاش فى يومٍ حار..


حيث أن الكنتالوب مثل أى نوع من الشماميات تحتوى على كمية عالية من السوائل بما يقارب 90% من مكوناتها..
وذلك لا يعنى بأنها لا تحتوى على عناصر غذائية.. 
بالعكس فهى تحتوى على الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B، ومصدر جيد للمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور..
ويحتوى الكنتالوب على المركبات العضوية ومضادات الأكسدة وأيضاً قليل السعرات الحرارية والدهون.. البروتين.

** فوائد الكانتلوب
1. يقلل من الإصابة بالبرد وذلك لأنه يحتوى على فيتامين "ج".
2. الحماية  من الإصابة بنوبات الربو وذلك بسبب المغذيات الموجودة فيه وأهمها البيتا كاروتين وفيتامين سى .
3. يعتبر الكنتالوب مصدراً ممتازاً لفيتامين "أ" لاحتوائه على كميات مركزة من البيتاكاروتين والذى يتحول إلى فيتامين "أ" بمجرد دخوله إلى الجسم .
4. يحتوى على فيتامين "ب3 " الذى يساعد على تحسين عملية الهضم.. وتحويل الطعام إلى طاقة.
5. يعزز قوة العظام النامية والأسنان واللثة والشعر فهو يحتوى على الكالسيوم والفسفور الضروريين لبناء العظام والأسنان والخلايا العصبية.
6. مضاد للتأكسد الذى يقلل من حدوث السرطان.
7. يساعد على نمو الطفل بالشكل الصحيح  و كذلك نمو الجنين  لكونه  مصدرا جيداً لحمض الفوليك
8. يدعم نمو أنسجة الجلد نموا صحياً .. وذلك بالسيطرة على الصبغة الجينية اللازمة للحفاظ على النسيج الجلدى .. فـتناول الكنتالوب يومياً يحافظ على نضارة البشرة.. ويقلل من ظهور التجاعيد.
9. يساعد على إلتئام قرح المعدة والأمعاء.
10. يؤخر ظهور علامات الشيخوخة.
11. مفيد فى حالات إنقاص الوزن.. ويحتوى على أملاح معدنية مهمة جدا للجسم.. ويحتوى على نسبة من السكر تساعد على تنشيط المخ والتركيز   و يساعد على هدوء المزاج.. ويعوض ما نفقده من ماء فى الصيف.
12. كما يعمل على ضبط معدل ضغط الدم.. ومنع حدوث الجلطات.. لإحتوائه على البوتاسيوم.   
 

الكنتالوب كنتالوب فوائد الكنتالوب تناول الكنتالوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة صاحبة الفيديوهات

أبويا مستشار في أمن دولة| القصة الكاملة لصاحبة فيديوهات الإهانة في أكتوبر

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أول فيديو وصور من زواج ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الابتدائي.. قرار نهائي من التعليم

اجازات ابريل ومايو

بقرار رئيس الوزراء.. 17 يومًا إجازة رسمية خلال شهري أبريل ومايو 2025

جيلان الجباس

طلعها تريند .. من هى جيلان الجباس صديقة عمر مرموش

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في مصر

المتهم

أمين شرطة يمنع قائد سيارة مخالفا من الهرب في كمين بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

خيري الفقي

فخري الفقي: تكلفة استضافة اللاجئين في مصر بلغت 6 مليارات دولار

النائب أحمد السجيني

السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديو

ضياء رشوان

رشوان: مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. رجوة الحسين بإطلالة ملائكية..طعام مغري يسبب السرطان.. وطريقة عمل مكرونة وايت صوص

نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات
نشرة المرأة والمنواعات

دراسة صادمة: عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
دراسة صادمة:عادة يومية شائعة تضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

طريقة عمل لانشون الفراخ بالعدس

لانشون العدس
لانشون العدس
لانشون العدس

فيديو

سيدة واقعة مخبز أكتوبر

بتهدد وتصور العمال.. القبض على سيدة تدعي أنها بنت مستشار في أكتوبر

حسن يوسف

في عيد ميلاده.. حكاية حسن يوسف من نجومية السينما لحب عمره شمس البارودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد