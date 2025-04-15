خطوة بخطوة.. طريقة عمل كفتة داود باشا للشيف نادية السيد

تعتبر طريقة عمل كفتة داود باشا من وصفات المطبخ التركي، وهي من الأكلات الشهية وسهلة التحضير، ويمكن تقديمها مع الأرز أو تناول بالخبز.

وقدمت الشيف نادية السيد، طريقة عمل كفتة داوود باشا وهي من الأكلات التركية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كفتة داوود باشا

طريقة عمل كفتة داوود باشا

مقادير طريقة عمل كفتة داوود باشا:

لكرات الكفتة:

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل بقري أو خليط)

بصلة كبيرة مبشورة ناعم

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة صغيرة بقدونس مفروم



للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

بصلة متوسطة مفرومة

2 كوب عصير طماطم

ملعقة صغيرة سكر (لتعديل الحموضة)

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة

كوب ماء (أو مرقة)

بطاطس (اختياري – تقطع مكعبات صغيرة وتُقلى أو تُسلق)

طريقة عمل كفتة داوود باشا

طريقة تحضير كفتة داوود باشا:

ـ لتحضير الكفتة: في بولة كبيرة، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والبهارات والبقدونس.

ـ قومي بتشكيل الخليط كرات صغيرة متساوية.

ـ في طاسة، قومي بتسخين القليل من الزيت، وتشويح كرات الكفتة حتى تأخذ لون من كل الجوانب

ـ لتحضير الصلصة: في حلة على النار، قومي بتوسشيح البصل في قليل من الزيت حتى يذبل.

ـ أضيفي عصير الطماطم، والسكر، والملح والفلفل، واتركيهم حتى يغلو وتتسبك الصلصة ويثقل قوامها.

ـ أضيفي الماء أو المرقة، ثم ضعي كرات الكفتة (والبطاطس حسب الرغبة) في الصلصة.

ـ تغطي الحلة واتركيها على نار هادئة حوالي 20 – 25 دقيقة حتى تنضج الكفتة وتتسبك الصلصة تمامًا.

ـ تقدم كفتة داوود باشا مع الأرز الأبيض أو أرز بالشعرية، بجانب سلطة خضراء أو الخبز بلدي.