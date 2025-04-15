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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطائر مقلية بالجبنة

فطيرة
فطيرة
ريهام قدري

اذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة وغير مكلفة الفطار  نقدم لكي طريقة عمل فطائر مقلية بالجبنة 

المقادير
العجين:
3 كوب دقيق
1 كوب حليب دافئ
ربع كوب زيت زيتون
ربع كوب زبادي
1 معلقة كبيرة خميرة
1 معلقة كبيرة سكر
1 معلقة صغيرة ملح
زيت للقلي
الحشو:
1 كوب جبنة فيتا
ربع كوب بقدونس مفروم
1 معلقة كبيرة نعناع مفروم
خطوات التحضير
يوضع الحليب في وعاء، ويضاف إليه الزبادي والزيت والسكر والخميرة والملح، وتخلط جيداً.
يضاف الدقيق، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس.
تعجن جميع المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
يدهن وعاء غويط بقليل من الزيت، وتوضع فيه العجينة.
تغطى العجينة، وتترك لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر.
تقسم العجين على هيئة كرات متساوية، وترص على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.
تترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة، وفي تلك الأثناء نبدأ بتجهيز الحشوة.
توضع الجبنة في بولة، ويضاف إليها البقدونس والنعناع، وتخلط جيداً حتى تتجانس.
تفرد العجين جيداً حتى تصبح متوسطة السمك، وتحشى بمقدار معلقة من خليط الجبنة.
تغلق العجين على الحشوة لتصبح بشكل نصف دائري، ويضغط على أطرافها بالشوكة لإحكام غلقها.
تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.
يوضع زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.
تقلى الفطائر في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي.
ترفع على ورق مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد.
توضع في الطبق، وتقدم.

فطائر مقلية فطائر مقلية بالجبنة طريقة عمل فطائر مقلية بالجبنة

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