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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان فى 24 ساعة.. بدء موسم حصاد القمح ولقاء بالمزارعين ومتابعة لتطبيق التعريفة الجديدة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 14/4/2025 أحداثا متنوعة. 

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إنذاراً أخيراً لإحدى محطات الوقود بالطريق الزراعي أسوان/ القاهرة، أمام قرية خور أبو سبيرة، خلال زيارته المفاجئة لها، وذلك بعد ورود معلومات بقيام المحطة بصرف محروقات دون تصاريح معتمدة من مديرية التموين، خاصة للأنشطة المخالفة.

وكلف المحافظ، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بتشكيل لجنة بالمرور الميداني والتفتيش على محطة الوقود؛ للتأكد من مدى التزامها بصرف مختلف أنواع الوقود طبقا للتصاريح الرسمية.

https://www.elbalad.news/6542983

حصاد القمح 

استوقف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عددا من سيارات السيرفيس (الميكروباص) التي تعمل على خطوط سير أسوان والمدن والمحافظات المجاورة، بالطريق الزراعي الشرقي للاستفسار من الركاب عن التعريفة الجديدة التي تم اعتمادها بعد زيادة أسعار الوقود، وصدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بها.

https://www.elbalad.news/6542974

وحرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الاستماع إلى مشاكل المزارعين فى لقائه معهم لسرعة وضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة. 

يأتى ذلك من أجل الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمزارعين بقرى مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة لهم.

https://www.elbalad.news/6542966

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2025، بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، والتى تتميز بالتصنيف عالى الجودة من القمح، حيث يبدأ الموسم من منتصف أبريل الحالى وحتى منتصف أغسطس القادم. 

يأتى ذلك كأول باكورة للذهب الأصفر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق أعلى معدلات من توريد كافة الكميات من هذا المحصول الاستراتيجى، ووسط أجواء من الفرحة. 

وأثناء لقائه مع المزارعين برفقه القيادات البرلمانية والتنفيذية بالمحافظة، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تسخر جميع إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة التزامهم بتسليم جميع كميات القمح. 

https://www.elbalad.news/6542937

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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