أجواء معتدلة ومشمسة في محافظة الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد هذه الأيام أجواءً معتدلة ومشمسة، حيث تسود حالة من الطقس المستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة في ساعات الظهيرة، وتتحسن الظروف الجوية بشكل عام.

وقد أسهمت الأجواء المعتدلة في توفير بيئة مثالية للنشاطات اليومية سواء للأهالي أو الزوار، ما جعلها فرصة مناسبة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمحافظة.

حالة الطقس

يتوقع الخبراء أن تستمر الأجواء الدافئة والمشمسة طوال اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 25 و30 درجة مئوية، ما يجعل الجو مناسبًا للتنزه والقيام بالأنشطة الخارجية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء المعتدلة حتى المساء، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا تصل إلى 12 درجة.

وتشير التوقعات إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة، ما يساهم في تحسين الأجواء ويسهم في تقليل الإحساس بالحرارة.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس في الوادي الجديد بشكل مستقر خلال الأيام القادمة، مع استمرار درجات الحرارة المعتدلة التي تجعل من هذا الطقس فرصة مثالية للأنشطة الزراعية والسياحية والأنشطة الأخرى التي تتطلب الطقس الجاف والمعتدل.

تظل الأجواء في الوادي الجديد عاملًا أساسيًا لتحسين الحياة اليومية في المحافظة، ما يساهم في تعزيز النشاطات المختلفة ويزيد من سعادة السكان والزوار على حد سواء.

وسجلت درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 28.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء 15 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.