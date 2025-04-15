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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفتح السعودي يوضح حقيقة رحيل جوميز وسط أنباء اقترابه من الأهلي |خاص

جوميز
جوميز
إسراء أشرف

كشف مصدر داخل نادي الفتح السعودي عن حقيقة ما تردد بشأن رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز عن قيادة الفريق، في ظل الأنباء التي ربطته بتولي تدريب النادي الأهلي خلفاً للمدرب السويسري مارسيل كولر.

الفتح  السعودي يوضح حقيقة رحيل جوميز  

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن جوميز لا يزال مرتبطًا بعقد ساري مع الفتح، وهو ملتزم بكافة بنوده، نافياً وجود نية للتخلي عنه في الوقت الحالي.

وقال المصدر: "الحديث عن رحيل جوميز الآن غير منطقي، خصوصا أن الفريق لا يزال في قلب المنافسة ويخوض مباريات مصيرية، ولا يزال أمامنا الكثير من التحديات".

واختتم حديثه قائلاً: "إذا نجح الفريق في البقاء ضمن دوري روشن السعودي، فهناك رغبة واضحة في استمرار المدرب والتجديد له".

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ويحتل الفتح حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

ويصطدم الفتح بالاتحاد، متصدر الترتيب بـ65 نقطة، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة المحلية.

جوزيه جوميز جوميز الفتح السعودي نادي الفتح كولر أخبار الأهلي

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