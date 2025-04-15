أمير هشام: جوميز على طاولة الأهلي خلفا لكولر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي، والذي سبق له تدريب الزمالك، يُعد من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة النادي الأهلي لتولي المسؤولية الفنية في الفترة المقبلة، لكنه شدد على عدم وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأوضح هشام، خلال حديثه ببرنامج “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار، أن وكيل أعمال برتغالي تواصل مع جوميز مؤخرًا، لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية توليه تدريب الأهلي، مشيرًا إلى أن هذا التواصل تم من قبل وسطاء يرغبون في معرفة موقف المدرب إذا تلقى عرضًا من القلعة الحمراء.

وأشار هشام إلى أن جوميز رحب بشكل مبدئي بفكرة تدريب الأهلي، خاصة مع مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي يمتلك معرفة جيدة بالفريق الأحمر، نتيجة مواجهاته السابقة ضده حين كان مدربًا للزمالك، حيث خاض أكثر من مباراة قمة وحقق خلالها نتائج إيجابية.

وفي سياق متصل، أوضح هشام أن تركيز إدارة الأهلي الحالي منصب على مواجهتي صنداونز الجنوب إفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأن نتائج هاتين المباراتين سيكون لها تأثير مباشر على بعض القرارات الإدارية المرتقبة في قطاع الكرة بالنادي.

كما كشف أن هناك نية داخل الأهلي لإجراء تغيير في منصب المدير الرياضي، حيث تزداد احتمالات عودة سيد عبدالحفيظ لتولي هذا الدور بدلًا من محمد رمضان. وأكد أن هذه الخطوة ما زالت قيد الدراسة، وأنه في حال تم التواصل مع عبدالحفيظ رسميًا، فإن موقفه من القبول أو الرفض لم يُحسم بعد، خصوصًا أن التوقيت المناسب لهذا التحرك لم يُحدد حتى الآن.

واختتم هشام حديثه بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات مهمة داخل الأهلي، بناءً على ما ستسفر عنه المواجهات المقبلة في دوري الأبطال



