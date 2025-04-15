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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

احتفال الربيع وبهجة الطبيعة.. كيف بدأ شم النسيم؟

شم النسيم
شم النسيم
أمينة الدسوقي

تبدأ أولى الإجازات الرسمية في مصر خلال شهر أبريل 2025 مع عيد شم النسيم، والذي يُصادف هذا العام يوم الإثنين 21 أبريل.

أقدم المناسبات التي يتم الاحتفال بها

 ويُعد هذا العيد من أقدم المناسبات التي يحتفل بها المصريون، حيث تعود جذوره إلى الحضارة الفرعونية، التي رسخت شم النسيم كعيد يرتبط بتجدد الحياة وبداية موسم الحصاد.

ويتميز هذا اليوم بأجواء من الفرح والانطلاق في أحضان الطبيعة، إذ يحرص المواطنون على الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات، ويشاركون في طقوس تقليدية مثل تناول الأسماك المملحة والبيض الملون، وهي رموز ارتبطت بطقوس الحياة والبعث في المعتقدات القديمة.

في عام 2025، تتواصل مظاهر الاحتفال في أرجاء مصر، حيث تشهد العديد من المدن فعاليات ثقافية وفنية، إلى جانب الرحلات العائلية والأنشطة الترفيهية التي تضفي على اليوم طابعا خاصا يعزز من الروابط الاجتماعية.

إجازات أبريل 2025 في مصر

لا يقتصر شهر أبريل على شم النسيم فحسب، بل يشمل أيضًا عددًا من الإجازات الرسمية، أبرزها إجازة عيد تحرير سيناء

وتُعتبر إجازة شم النسيم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للطلاب في المدارس والجامعات، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.

ويواصل المصريون الاحتفاء بهذا العيد الذي يحمل في طياته مزيجا من الأصالة التاريخية والاحتفال بالحياة، ليظل شم النسيم مناسبة وطنية واجتماعية ذات طابع فريد يتجدد عامًا بعد عام.

الإجازات الرسمية فى 2025

- الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

-الجمعة 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء على أن تكون الاحازة يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

-الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

-الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

-السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

-الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

-الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

-الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

-السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

-الاثنين 6 أكتوبر: إجازة ذكرى نصر أكتوبر 1973

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