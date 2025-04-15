التأمين الصحي الشامل: التقييم العادل والتواصل مع المواطنين معايير اختيار قيادات الهيئة

كرمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة نسرين حسن، المدير العام السابق لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك على ما قدمته من جهد خلال فترة توليها المسؤولية في أولى المحافظات التي شهدت تطبيق المنظومة، وأيضا بمناسبة موافقة مجلس إدارة الهيئة على التعاقد معها مستشارًا فنيًا للهيئة لقطاع مدن القناة وسيناء.

وتم التكريم بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، وأيضا بحضور الدكتور محمد السباعي، المدير الجديد لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء سعي الهيئة لضخ دماء جديدة تساهم في تعزيز جودة خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس الإدارة الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن التكريم يأتي إيمانًا بدور القيادات في التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتقديم خدمات ملموسة للمستفيدين من المنظومة ووفاءًا لمجهوداتهم السابقة، وأيضا لتعزيز التواصل بين القيادات القديمة والجديدة وبناء جسور التواصل لرسم الخطوات الأولى في العمل المشترك والتكامل لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد الدكتور إيهاب أبو عيش، على أن الهيئة مستمرة في التقييم المستمر للأداء مع وضع خطط التطوير لتعزيز الكفاءة والابتكار بما يتماشى مع أهدافها ويُحقق أعلى مستويات الجودة، وبما يضمن الحرض على أداء الخدمات للمستفيدين بعدالة ووفقا للمعايير المتعارف عليها.

الاستجابة الفعّالة وتواصل القيادات مع المواطنين

وقالت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التقييم العادل وقياس مدى تحقيق المستهدفات مع التركيز على الاستجابة الفعّالة وتواصل القيادات مع المواطنين، هي المعايير الأساسية التي ترتكز عليها الهيئة في اختيار المرشحين للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الاختيارات جاءت لمن لديهم خبرات العمل الميداني والمعرفة التي ستمكنهم من التعامل مع أي تحديات بشكل واقعي.

وأشار اللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، إلى استحداث منصب مستشار فني للهيئة لقطاع لقناة وسيناء، وذلك بهدف تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الفروع واقتراح سبل تحسين الأداء، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مدراء الفروع وتقديم الدعم الفني، والتعامل مع التحديات التي تواجه الأفرع وتقديم الحلول المناسبة لها وتقييم النتائج ومشاركة النتائج بين الأفرع.

وأوضح اللواء محمد مدحت، أن التعينات الجديدة تمثل قوة دافعة نحو تحقيق الجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين، ونتمنى لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها، والمساهمة في تعزيز جودة خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة.

من جانبها وجهت الدكتورة نسرين حسن، الشكر لقيادات الهيئة على تكليفها بتلك المهمة، مؤكدة أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى التنسيق بين الفروع لضمان تحقيق التكامل بينها، وتوحيد نقاط العمل ومتابعة الخطط الاستراتيجية بين الفروع، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل فرع واقتراح الحلول المناسبة.

ونوهت الدكتورة نسرين، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من الموضوعات تتضمن خطط تغطية الخدمة في مناطق التطبيق ومتابعة أداء كل فرع بشكل فردي وتقييم نتائجه، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل فرع واقتراح الحلول المناسبة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات والسياسات الموحدة في جميع الفروع. وأشارت إلى أنه سيتم متابعة احتياجات التدريب والتطوير للموظفين في الفروع لرفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم.

وأكد الدكتور محمد السباعي، أنه سيعمل جاهداً على تحقيق سياسة وأهداف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن تحقيق تغطية كاملة ومستدامة لكافة الخدمات الصحية التي يحتاجها المستفيد، مستعينًا في ذلك بم تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بالإضافة لإبراز الدور الهام الذي تقوم به الهيئة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل لدى المستفيدين، ورفع كفاءة الأداء داخل الفرع.



وأشار مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل حملة "من حقك تختار" والتي تتبناها الهيئة لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في نجاح منظومة التامين الصحي الشامل وذلك لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمة بأعلى جودة من خلال حقه في اختيار مقدم الخدمة من بين الجهات المتعاقدة، كما سيعمل على تحفيز القطاع الخاص على التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات التامين الصحي للمستفيدين ومحاولة تذليل العقبات التي تواجه مقدمي الخدمة للحصول على الاعتماد وذلك عن طريق توضيح وتفعيل بروتوكول التعاون والشراكة الثلاثية المبرم بين الهيئة والبنك الأهلي ونقابة الأطباء.

وحصل الدكتور محمد السباعي، على بكالوريوس العلاج الطبيعي جامعة القاهرة 2001، وشغل العديد من المناصب الإدارية والطبيبة بالمحافظة، وكان مسؤولاً عن لجنة مكافحة العدوى والترصد في جائحة كورونا بمستشفى السلام ببورسعيد، ثم قائماً بأعمال المدير الطبي ومشرف الرعايات في بداية الجائحة، ثم نائب مدير مستشفى السلام ومدير إدارة التشغيل بالمستشفى عام 2023. كما تولى الدكتور محمد السباعي منصب نائب المدير العام مستشفى 30 يونيو في بورسعيد عام 2022، ثم قائماً بأعمال مدير المستشفى في عام 2023، وأخيرا مساعد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد للاتصال السياسي والعلاقات الخارجية حتى مارس 2025.