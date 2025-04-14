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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شروط التقدم لشغل وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي بأسوان

شروط التقدم
شروط التقدم
محمد عبد الفتاح

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فرع أسوان، عن حاجتها لشغل وظائف عن طريق التعاقد أو الندب، ونستعرض أبرز الاحتياجات والشروط والأوراق المطلوبة. 

وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى بيان لها، إلى أن الوظيفة المطلوبة فى فرع أسوان، هى وظيفة أخصائى منافذ عن طريق التعاقد أو الندب بفرع أسوان.   

التأمين الصحى 

وأوضحت هيئة التأمين الصحى الشامل، أن الشروط الواجب توافرها، هى الآتى:  

- مؤهل عالى مناسب: "بالكالوريوس تجارة - إدارة أعمال - نظم معلومات أو ما يعادله من تخصصات".  

- أن يكون من قاطنى محافظة أسوان.  

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال ذو صلة فى التعامل المباشر مع العملاء والمواطنين.  

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.  

إجادة مهارات الحاسب الآلى وتطبيقاته.  المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.  

- يشارك فى أعمال التسجيل الخاصة بالمستفيدين.  

- يشارك فى تلقى وحل الشكاوى الواردة من المستفيدين.  

- يشارك فى الرد على استفسارات المستفيدين بشأن التسجيل.  

- يشارك فى إمساك وحفظ السجلات الخاصة بالبيانات الإحصائية وغيرها.  

- يشارك فى استخراج التقارير الدورية "يومية - أسبوعية - شهرية - ربع سنوى - سنوى" عن أداء عمليات التسجيل والإصدار.  

- القدرة على التعامل مع أدوات التحصيل الإلكترونى.  

- قابلية العمل فى نطاق المحافظة.  

على أن يكون آخر موعد للتقديم 20 أبريل 2025، يتم تلقى السيرة الذاتية للراغبين فى الانضمام على الرابط التالى:

https://forms.office.com/r/UXQyHYgZ9n

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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