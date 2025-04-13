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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: إزالة للتعديات والإشغالات.. وزيارات ميدانية للالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية والتي كان أبرزها :

رفع 230 حالة إشغال ومخالفة بنطاق مدينة أسوان
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إزالة ورفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع والميادين بالعديد من المناطق والأحياء السكنية أسفرت جهود هذه الحملات عن إزالة ورفع أكثر من 230 حالة إشغال ، ومخالفة ، فضلاً عن رفع العديد من الباعة الجائلين ، وشملت الحالات إغلاق وتشميع 5 محلات تجارية لمخالفتهم للترخيص ، وضبط أكثر من 60 فاترينية ، وشادر مخالف .

التعريفة الجديدة 

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور
 

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25 ، والتى تستمر حتى 24 إبريل الجاري، ووصلت إلى إزالة 57 حالة تعد بمساحة 25 ألفا و 335 م2 .

محافظ أسوان يستقبل وفد منظمة التعاون والتنمية لبحث سبل تعزيز التخطيط
 

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OECD لبحث سبل تعزيز التخطيط المحلى والتنمية المستدامة مع بعثة المنظمة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى فى إطار البرنامج القُطري لمصر وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة على المستوى المحلى .

تحرير 19 محضر جنح لمخالفات متنوعة في حملات لضبط الأسعار بأسوان
 

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مسئولى مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة للمتابعة الميدانية والمرور اليومى على الأسواق للتأكيد على ضبط الأسعار ، وعدم المغالاة بها ، مع المرور على كافة المجمعات الإستهلاكية ، والهايبر ماركت ، والمخابز البلدية ، ومختلف الأنشطة التجارية.  وهو الذى يتكامل مع المرور على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الإسطوانات والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره حيث يأتى ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.  

وفى هذا الإطار قامت مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بحملات متتالية أسفرت عن تحرير 19 محضر جنح لمخالفات متنوعة منها محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم حمل شهادات صحية ، ومحاضر تصرف فى السلع التموينية ، وجارى المرور والمتابعة من اللجان المختصة على مدار اليوم.  

محافظ أسوان: الاستقرار والهدوء يسيطران على حركة السيارات الأجرة بالمواقف
 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، على استقرار الحالة العامة والهدوء والتشغيل الطبيعى لسيارات السيرفيس بمختلف المواقف داخل المراكز والمدن ، والإلتزام من السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على كافة خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

جامعة أسوان تشارك في برنامج إعداد قادة الابتكار الاجتماعي بحلوان
 

شاركت جامعة أسوان ، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في البرنامج التدريبي الذي اقيم تحت عنوان "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2025، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

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