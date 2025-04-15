قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة العاملين بالضرائب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم إعادة إعمار غزة
توتر دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر .. واستدعاء السفير الفرنسي للتشاور
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات
جامعة الأزهر تمنح باحثة متوفاة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.. فيديو وصور
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
بعد الإعلان عنه .. تعرف على طاقم مسلسل هاري بوتر
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
غارة لجيش الاحتلال على المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
ويتكوف: أي اتفاق مع إيران يجب احتواؤه على وقف برنامجها النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون

الصيدلية
الصيدلية
حسن رضوان

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.  

فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.

 كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.  

إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.  

 

إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية  


وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.  

 

متطلبات طلب الترخيص


وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:  
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.  
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.  
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.  
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.  

يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.  

يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة صرف التذاكر الطبية الصيدليات طبيب أسنان المؤسسات الصيدلية ترخيص المؤسسات الصيدلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد كجوك وزير المالية

المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

حالة الطقس غدا

موجة حارة تقترب.. الأرصاد تعلن نهاية الأجواء الباردة في هذا الموعد

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-4-2025

تجديد البطاقة اونلاين

وأنت في بيتك.. خطوات تجديد البطاقة أونلاين

بالصور

طريقة عمل بطاطس الشيبسي في المنزل.. سر القرمشة والمذاق الرائع

طريقة عمل بطاطس الشيبسي
طريقة عمل بطاطس الشيبسي
طريقة عمل بطاطس الشيبسي

طريقة عمل الفراخ المقرمشة في المنزل

طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل
طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل
طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل

أول تعليق لـ كاتي بيري بعد عودتها من رحلتها فى الفضاء

كيتي بيري
كيتي بيري
كيتي بيري

الليلة.. هنا الزاهد ضيفة انس بوخش فى برنامج Ab talks

انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد

فيديو

كمين إسماعليه

تحدى الخطر.. أمين شرطة يتشبث بسيارة هاربة في كمين

جزء من المشاجرة المتداولة عبر فيسبوك

سرّبوا فيديو مشاجرة السكرتير | إيقاف 4 موظفين بديوان محافظة سوهاج عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

محمد رمضان يرد على منتقديه

بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

المزيد