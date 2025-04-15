أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير بكلية الدعوة.. صور

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ظهر اليوم، في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، التي قدَّمها الباحث حسن مصطفى علي بعنوان: «شرح أم البراهين للإمام السنوسي تأليف عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأخضري (ت. 983هـ).. دراسة وتحقيق».، حيث حصل الباحث على تقدير امتياز من لجنة الحكم والمناقشة.

وأثنى الجندي خلال مداخلته على الجهد العلمي الذي بذله الباحث، وعلى أهميَّة الرسالة في إبراز التراث العقدي الإسلامي، وبيان أساليب علماء المسلمين في عرض العقائد بأسلوب علمي رصين.

وأكد أهميَّة تحقيق التراث الإسلامي وتحليل مضامينه بما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية، معربًا عن تقديره للكلية وحرصها على مناقشة الموضوعات التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وتكوَّنت لجنة المناقشة والحكم من: أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية (مناقشًا خارجيًّا)، والدكتور سيف الدين حسين يوسف، الأستاذ المساعد بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية (مشرفًا)، وأ.د. حمدي خلف محمد الصغير، الأستاذ بالقسم نفسه (مناقشًا داخليًّا).