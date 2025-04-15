التضامن: القانون المصري يكفل حقوق الأطفال المعثور عليهم .. فيديو

أكد الدكتور علاء عبدالعاطي، مدير الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون الطفل المصري يجيز الاعتراف الكامل بالأبناء المعثور عليهم، ويمنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها أي طفل على أرض الوطن.



وأوضح عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نوعين من الأطفال داخل دور الرعاية، الفئة الأولى هم أبناء التفكك الأسري، ويتم إدخالهم إلى دور الرعاية بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت عدم قدرة الأسرة على رعايتهم، أما الفئة الثانية، فهم الأطفال كريمي النسب، الذين لا يُعرف لهم أصل أو أسرة، ويُعتبرون قانونيًا 'أطفالاً معثورًا عليهم'.