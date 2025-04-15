خبيرة طاقة: القلم والورقة من أعظم الطاقات التي يمتلكها الإنسان.. فيديو

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن طاقة القلم والورقة من أعظم الطاقات التي يمتلكها الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الطاقة مذكورة في القرآن الكريم، حيث قال تعالى:'ن والقلمِ وما يسطرون' في إشارة إلى عظمة الكتابة وأثرها.



وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كلمة 'كتابة' ومشتقاتها مثل 'يكتب' وردت كثيرًا في القرآن الكريم، وهو ما يعكس أهمية هذا الفعل في الدين والحياة.



وأشارت الحبال إلى أن الكتابة عظيمة حتى في الثقافة الشعبية، مضيفة: 'في الأمثال الشعبية نقول: اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين'، في تأكيد على الإيمان العميق بقدَر ما يُكتب وتأثيره.



ولفتت الحبال النظر إلى أن الخط يكشف عن طاقة الشخص أثناء الكتابة، موضحة أن خبراء الخطوط يستطيعون من خلال تحليل الكتابة التعرف على الاضطرابات النفسية مثل التهديد أو الحزن، من خلال رعشة الخط وأسلوب الكتابة.